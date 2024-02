Sébastien Bourdais guida la prima stagione del WEC 2024 su una Cadillac

Il francese guiderà la Cadillac V-Series.R nell'apertura della stagione 2024 del World Sportscar Championship (FIA WEC) in Qatar. I suoi compagni di squadra saranno i due piloti a tempo pieno Earl Bamber e Alex Lynn.

Una Cadillac V-Series.R sarà nuovamente sulla griglia di partenza della stagione 2024 del FIA WEC e sarà iscritta dal team Chip Ganassi Racing. Il neozelandese Earl Bamber e il britannico Alex Lynn sono stati confermati come piloti a tempo pieno per la vettura. Attualmente, Cadillac prevede di partecipare alle gare standard del WEC (sulla distanza di 6 ore) solo con questo duo.

Il team manager Stephen Mitas ha sottolineato alcuni dei vantaggi di una coppia di piloti (invece del solito trio) durante una conferenza telefonica la scorsa settimana. Ad esempio, due piloti hanno più tempo per familiarizzare con la vettura durante le prove libere. Inoltre, l'assetto deve naturalmente adattarsi solo a due (e non a tre) piloti.

Nelle gare di durata del WEC, tuttavia, Cadillac intende continuare a utilizzare i soliti tre piloti. Questo è il caso dell'apertura della stagione in Qatar. Questa gara si estende per 1812 chilometri. Bamber e Lynn saranno affiancati da Sébastien Bourdais. Il francese conosce molto bene la Cadillac, in quanto corre con la vettura (e anche con il Chip Ganassi Racing) nella serie americana IMSA dal 2023.

Cadillac vuole anche affidarsi a terzetti di piloti nelle altre gare di durata del WEC. In teoria, si tratterebbe della 24 Ore di Le Mans a giugno e della 8 Ore del Bahrain a fine stagione. Chip Ganassi Racing ha anche messo in corsa Renger van der Zande e "altri compagni di squadra del CGR" per il terzo posto di pilota accanto a Bamber/Lynn.

La gara di Le Mans sarà probabilmente emozionante, poiché la CGR vuole iscrivere una seconda Cadillac. Tuttavia, ciò dipende dall'organizzatore, l'ACO, che decide l'elenco dei partecipanti. Tuttavia, se la seconda Cadillac della CGR sarà approvata per Le Mans, sia Bourdais che van der Zande potrebbero essere nell'abitacolo. Hanno già guidato l'altra Cadillac della CGR a Le Mans nel 2023.

Gli altri compagni di squadra CGR menzionati verrebbero quindi presi in considerazione per il posto accanto a Bamber/Lynn. Resta da vedere chi potrebbe essere. All'apertura della stagione IMSA a Daytona, ad esempio, anche il pilota CGR IndyCar Alex Palau era a bordo della Cadillac.

"Quando un team ha la fortuna di avere una formazione di piloti così forte, è logico utilizzare il talento quando se ne ha l'opportunità", afferma il direttore operativo della CGR Mike O'Gara. "Chip Ganassi Racing lo ha dimostrato quando ha messo Alex Palou sulla Cadillac V-Series.R n. 01 a Daytona. Mettere Sébastien Bourdais sulla Cadillac n. 2 in Qatar gli darà la possibilità di familiarizzare nuovamente con le regole e i regolamenti del WEC. Inoltre, ci permetterà di rafforzare il legame tra il team IMSA con sede negli Stati Uniti e il team WEC con sede in Germania. Sappiamo che rafforzerà entrambi i programmi e ci preparerà al meglio per l'assalto alla 24 Ore di Le Mans nel 2024".