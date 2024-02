Sébastien Bourdais conduz o arranque da época 2024 do WEC num Cadillac

O francês conduzirá o Cadillac V-Series.R na abertura da época de 2024 do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC) no Qatar. Os seus companheiros de equipa serão os dois pilotos a tempo inteiro Earl Bamber e Alex Lynn.

Um Cadillac V-Series.R estará de novo na grelha de partida para a temporada de 2024 do FIA WEC e será inscrito pela equipa Chip Ganassi Racing. O neozelandês Earl Bamber e o britânico Alex Lynn foram confirmados como pilotos a tempo inteiro para o carro. A Cadillac está atualmente a planear competir nas corridas normais do WEC (na distância de 6 horas) apenas com esta dupla.

O chefe de equipa Stephen Mitas salientou algumas das vantagens de uma dupla de pilotos (em vez do habitual trio) durante uma conferência telefónica na semana passada. Por exemplo, dois pilotos têm mais tempo para se familiarizarem com o carro durante os treinos livres. Para além disso, a configuração só tem de se adequar a dois (e não a três) pilotos.

No entanto, nas corridas de resistência do WEC, a Cadillac tenciona continuar com os habituais três pilotos. É este o caso na abertura da época no Qatar. Esta corrida tem 1812 quilómetros. A Bamber e Lynn juntar-se-á Sébastien Bourdais. O francês conhece muito bem o Cadillac, já que corre com o carro (e também com a Chip Ganassi Racing) na série americana IMSA desde 2023.

A Cadillac também quer contar com trios de pilotos nas outras corridas de resistência do WEC. Em teoria, seriam as 24 Horas de Le Mans em junho e as 8 Horas do Bahrein no final da temporada. A Chip Ganassi Racing também colocou Renger van der Zande e "outros colegas de equipa da CGR" na corrida para a posição de terceiro piloto ao lado de Bamber/Lynn.

A corrida em Le Mans deverá ser emocionante, uma vez que a CGR pretende inscrever um segundo Cadillac na prova. No entanto, isso depende do organizador, o ACO, que decide a lista de inscritos. No entanto, se o segundo Cadillac da CGR for aprovado para Le Mans, tanto Bourdais como van der Zande poderão estar no cockpit. Eles já conduziram o Cadillac CGR adicional em Le Mans em 2023.

Os outros companheiros de equipa da CGR mencionados seriam então considerados para o lugar ao lado de Bamber/Lynn. Resta saber quem poderá ser. Na abertura da época da IMSA em Daytona, por exemplo, o piloto de Fórmula Indy da CGR, Alex Palau, também estava no Cadillac.

"Quando uma equipa tem a sorte de ter um alinhamento de pilotos tão forte, faz todo o sentido utilizar o talento quando se tem a oportunidade", diz o Diretor de Operações da CGR, Mike O'Gara. "A Chip Ganassi Racing provou isso mesmo quando colocou Alex Palou no Cadillac V-Series.R n.º 01 em Daytona. Colocar Sébastien Bourdais no Cadillac n.º 2 no Qatar dar-lhe-á a oportunidade de se familiarizar novamente com as regras e regulamentos do WEC. Também nos permitirá reforçar a ligação entre a equipa IMSA, sediada nos EUA, e a equipa WEC, sediada na Alemanha. Sabemos que isto irá fortalecer ambos os programas e preparar-nos melhor para o nosso assalto às 24 Horas de Le Mans em 2024".