Voici à quoi ressemble l'hypercar d'Alpine pour le WEC 2024

Alpine présente le look de l'A424 pour le championnat du monde des voitures de sport (FIA WEC). Il est également certain que Mick Schumacher partagera cette saison une voiture avec les deux Français Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxivière.

Comme on le sait, Alpine fera son entrée dans la catégorie hypercar du FIA WEC à partir de la saison 2024. Les Français ont développé à cet effet le prototype A424. Aujourd'hui, l'apparence de la voiture de course a été présentée au public. Comme on pouvait s'y attendre, la couleur de base de l'A424 est un bleu intense. A cela s'ajoutent un peu de blanc et de rouge à l'arrière du véhicule. Toutes ces couleurs sont celles du drapeau français.

Depuis fin novembre 2023, il est clair que Mick Schumacher fera partie de l'équipe de pilotes d'Alpine en FIA WEC. Il est désormais confirmé avec qui l'Allemand partagera le cockpit. Schumacher roulera dans la voiture numéro 36 avec les deux Français Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxivière. Tous deux ont déjà une grande expérience du sport automobile d'endurance. Dans la voiture sœur n°35 se trouvent l'Autrichien Ferdinand Habsburg ainsi que Paul-Loup Chatin et Charles Milesi. À la surprise générale, Jules Gounon a été engagé comme pilote de réserve.

"Nous sommes en train d'écrire les prochaines lignes de l'histoire d'Alpine en endurance. Nous devons être humbles mais ambitieux par rapport à ce projet", a déclaré Philippe Sinault (directeur de l'équipe Alpine Endurance Team). "Dévoiler notre hypercar pour la saison 2024 en compagnie de nos pilotes est vraiment un moment particulier. Nous allons apprendre à utiliser le package technique, à nous appuyer sur l'expérience de nos pilotes, à être fiables et bien sûr à terminer les courses. Je pense qu'il est difficile de dire si nous visons la victoire cette année, mais nous avons faim de bons résultats et nous pensons que nous allons rapidement briller avec tout ce que nous avons mis en place".

L'Alpine A424 a été construite selon les règles techniques LMDh. Le partenaire pour le châssis est (tout comme pour Acura) le forgeron français Oreca. L'Alpine est propulsée par un moteur Mecachrome turbo de 3,4 litres de cylindrée. Comme c'est généralement le cas pour les LMDh, l'Alpine est équipée du système hybride standard de Bosch. La puissance (selon la classification via la Balance of Performance - BoP) est d'environ 500 kW.

Outre Alpine, Porsche, Cadillac, BMW et Lamborghini participeront également au FIA WEC en 2024 avec des voitures LMDh. S'y ajoutent les LMH de Ferrari, Peugeot et le champion en titre Toyota. La saison débutera le 2 mars au Qatar.