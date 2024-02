Ecco come si presenta l'hypercar di Alpine per il WEC 2024

Alpine mostra l'aspetto estetico della A424 per il Campionato Mondiale Sportscar (FIA WEC). È inoltre certo che Mick Schumacher condividerà la vettura con i due francesi Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere in questa stagione.

Come è noto, Alpine entrerà anche nella classe hypercar del FIA WEC nella stagione 2024. A questo scopo, l'azienda francese ha sviluppato il prototipo A424. L'aspetto dell'auto da corsa è stato svelato oggi al pubblico. Come previsto, il colore di base della A424 è un blu intenso. C'è anche un tocco di bianco e di rosso nella parte posteriore del veicolo. Questi sono tutti i colori della bandiera francese.

Èchiaro da fine novembre 2023 che anche Mick Schumacher farà parte della formazione di piloti Alpine nel FIA WEC. Ora è stato confermato con chi il tedesco condividerà l'abitacolo. Schumacher guiderà la vettura numero 36 insieme ai due francesi Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere. Entrambi hanno già una vasta esperienza nel motorsport endurance. L'austriaco Ferdinand Habsburg, Paul-Loup Chatin e Charles Milesi saranno sulla vettura gemella #35. A sorpresa, Jules Gounon è stato ingaggiato come pilota di riserva.

"Stiamo scrivendo le prossime righe della storia di Alpine nel settore dell'endurance. Dobbiamo essere modesti ma ambiziosi in questo progetto", afferma Philippe Sinault (Alpine Endurance Team Principal). "Svelare la nostra hypercar per la stagione 2024 insieme ai nostri piloti è davvero un momento speciale. Impareremo a utilizzare il pacchetto tecnico, ci affideremo all'esperienza dei nostri piloti, saremo affidabili e, naturalmente, porteremo a termine le gare. Credo sia difficile dire se quest'anno puntiamo alla vittoria, ma siamo affamati di buoni risultati e ci aspettiamo di brillare rapidamente con tutto ciò che abbiamo messo in campo."

L'Alpine A424 è stata costruita secondo il regolamento tecnico LMDh. Il partner per il telaio (come per Acura) è la fucina francese Oreca. L'Alpine è alimentata da un motore turbo Mecachrome con una cilindrata di 3,4 litri. Come di consueto per le LMDh, anche la Alpine dispone del sistema ibrido di serie di Bosch. La potenza erogata (a seconda della classificazione tramite il Balance of Performance - BoP) è di circa 500 kW.

Oltre ad Alpine, anche Porsche, Cadillac, BMW e Lamborghini gareggeranno con auto LMDh nel FIA WEC nel 2024. Ci saranno anche vetture LMH di Ferrari, Peugeot e del campione in carica Toyota. La stagione prenderà il via il 2 marzo in Qatar.