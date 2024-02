Este é o aspeto do hipercarro da Alpine para o WEC 2024

A Alpine mostra o aspeto visual do A424 para o Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC). Também é certo que Mick Schumacher irá partilhar um carro com os dois franceses Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere esta época.

Como é sabido, a Alpine também vai entrar na classe dos hipercarros do FIA WEC na época de 2024. Para o efeito, a empresa francesa desenvolveu o protótipo A424. A aparência do carro de corrida foi revelada ao público hoje. Como esperado, a cor de base do A424 é um azul intenso. Há também um toque de branco e vermelho na parte traseira do veículo. Estas são as cores da bandeira francesa.

Desde o final de novembro de 2023, ficou claro que Mick Schumacher também fará parte do alinhamento de pilotos da Alpine no FIA WEC. Foi agora confirmado com quem o alemão irá partilhar o cockpit. Schumacher irá conduzir o carro #36 juntamente com os dois franceses Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere. Ambos já têm uma vasta experiência em desportos motorizados de resistência. O austríaco Ferdinand Habsburg, Paul-Loup Chatin e Charles Milesi estarão no carro irmão #35. Surpreendentemente, Jules Gounon foi contratado como piloto de reserva.

"Estamos a escrever as próximas linhas da história da Alpine no sector da resistência. Temos de ser modestos mas ambiciosos em relação a este projeto", afirma Philippe Sinault (Diretor da equipa Alpine Endurance). "A apresentação do nosso hipercarro para a época de 2024, juntamente com os nossos pilotos, é um momento verdadeiramente especial. Vamos aprender a utilizar o pacote técnico, contar com a experiência dos nossos pilotos, ser fiáveis e, claro, terminar as corridas. Penso que é difícil dizer se estamos a apontar para a vitória este ano, mas estamos sedentos de bons resultados e esperamos brilhar rapidamente com tudo o que pusemos em prática."

O Alpine A424 foi construído de acordo com as regras técnicas da LMDh. O parceiro de chassis (tal como no Acura) é a forja francesa Oreca. O Alpine é alimentado por um motor turbo Mecachrome com uma cilindrada de 3,4 litros. Como é habitual no LMDh, o Alpine dispõe igualmente do sistema híbrido de série da Bosch. A potência de saída (dependendo da classificação através do Balance of Performance - BoP) é de cerca de 500 kW.

Para além da Alpine, a Porsche, a Cadillac, a BMW e a Lamborghini também vão competir com carros LMDh no FIA WEC em 2024. Haverá também carros LMH da Ferrari, da Peugeot e da atual campeã Toyota. A época começa a 2 de março no Qatar.