Comment Mick Schumacher s'en sort-il dans la saison WEC ?

Lorsque la saison 2024 du FIA WEC débutera le 2 mars au Qatar, Mick Schumacher sera lui aussi de la partie. Le pilote de 24 ans sera au volant d'une Alpine A424 d'environ 500 kW (680 ch) et affrontera de grands concurrents comme Porsche, Ferrari et Toyota dans la catégorie Hypercar. Le point culminant de la FIA WEC sera les 24h du Mans à la mi-juin. Pour Mick Schumacher, le championnat du monde des voitures de sport sera une expérience complètement nouvelle, car jusqu'à présent, il n'avait pas encore participé au sport automobile d'endurance.

Retour en arrière : Après son passage en karting, Schumacher Junior s'est d'abord lancé dans la Formule 4 en 2015 et 2016, puis en Formule 3 en 2017 et 2018, avant de s'engager en Formule 2 en 2019 et 2020. Sa carrière a ensuite culminé avec deux saisons en Formule 1 en 2021 et 2022 chez Haas. Pour 2023, Schumacher a été engagé par Mercedes en tant que pilote d'essai et de réserve.

Comparés aux voitures de formule légère, les prototypes du FIA WEC ont un caractère complètement différent et exigent également un style de conduite différent - par exemple parce qu'ils pèsent plus de 1000 kilos. De plus, les voitures de course WEC sont équipées d'un toit, ce qui réduit quelque peu la visibilité du pilote. En outre, Schumacher n'aura plus de vue sur les roues avant en raison des ailes carénées. Enfin, dans le WEC, un pilote doit partager son cockpit avec d'autres pilotes. Dans le cas de Schumacher, il s'agit des deux Français Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxiviere.

L'Allemand s'est toutefois intéressé de près au WEC et a effectué ses premiers essais avec l'Alpine A424 dès octobre 2023. La confirmation de son engagement a ensuite suivi en novembre. "Pour moi, un nouveau chapitre commence avec Alpine dans la catégorie hypercar du FIA WEC. J'ai grandi avec des monoplaces, donc conduire une voiture avec un cockpit fermé et des roues couvertes est une excellente opportunité pour améliorer mes compétences de pilotage", a-t-il déclaré à l'époque.

Au cours des mois d'hiver, il a enchaîné plusieurs sorties avec l'hypercar française, de sorte que Schumacher sera certainement bien préparé au Qatar. Alpine a également été très attentif au choix de ses deux coéquipiers. Ainsi, Nicolas Lapierre a été placé dans la voiture de Schumacher. Le Français a une énorme expérience des prototypes et était déjà pilote d'usine chez Toyota à l'époque du LMP1. Pour Schumacher, il sera en tout cas une bonne référence.

"Lors des essais, nous avons fait la connaissance d'un très bon pilote de course, qui est en outre un type sympa. Il est prêt à travailler avec d'autres pilotes dans la même voiture. Il y avait un bon esprit", a expliqué le chef d'équipe Philippe Sinault il y a quelques jours lors d'une conférence téléphonique organisée par le WEC, à laquelle SPEEDWEEK.com a également participé. "Bien sûr, c'est un nouveau venu puisqu'il n'a pas encore d'expérience en endurance. Mais il sera absolument prêt au Qatar".