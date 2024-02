Come se la cava Mick Schumacher nella stagione WEC?

Quando il 2 marzo il FIA WEC darà il via alla stagione 2024 in Qatar, parteciperà anche Mick Schumacher. Il ventiquattrenne sarà a bordo di una Alpine A424 da circa 500 kW (680 CV) e gareggerà nella classe hypercar contro rivali importanti come Porsche, Ferrari e Toyota. L'evento clou del FIA WEC è la 24 Ore di Le Mans a metà giugno. Per Mick Schumacher, il World Sports Car Championship sarà un'esperienza completamente nuova, dato che non ha mai gareggiato in uno sport automobilistico di durata.

Guardando al passato: Dopo il periodo trascorso nei kart, Schumacher Junior ha gareggiato prima in Formula 4 nel 2015 e 2016, poi in Formula 3 nel 2017 e 2018, prima di gareggiare in Formula 2 nel 2019 e 2020. L'apice della sua carriera sono state le due stagioni in Formula 1 con la Haas nel 2021 e 2022. Schumacher è stato ingaggiato dalla Mercedes come pilota di prova e di riserva per il 2023.

Rispetto alle vetture di formula leggera, i prototipi del FIA WEC hanno un carattere completamente diverso e richiedono uno stile di guida differente, ad esempio perché pesano più di 1000 kg. Inoltre, le vetture del WEC hanno un tetto che limita in qualche modo la visuale del pilota. A causa delle ali rivestite, Schumacher non avrà più la visuale sulle ruote anteriori. Infine, un pilota del WEC deve condividere l'abitacolo con altri piloti. Nel caso di Schumacher, si tratta dei due francesi Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere.

Tuttavia, il tedesco ha partecipato intensamente al WEC e ha effettuato i primi test drive con l'Alpine A424 nell'ottobre 2023. Il suo impegno è stato poi confermato a novembre. "Per me inizia un nuovo capitolo con Alpine nella categoria hypercar del FIA WEC. Sono cresciuto con le monoposto, quindi guidare un'auto con l'abitacolo chiuso e le ruote coperte è una grande opportunità per migliorare le mie capacità di guida", ha dichiarato all'epoca.

Nei mesi invernali sono seguite altre uscite con l'hypercar francese, quindi Schumacher sarà sicuramente ben preparato per la gara in Qatar. Alpine ha anche valutato attentamente la scelta dei suoi due compagni di squadra. Ad esempio, Nicolas Lapierre è stato messo in macchina con Schumacher. Il francese ha un'enorme esperienza nei prototipi ed è stato anche pilota ufficiale per la Toyota ai tempi della LMP1, ad esempio. Sarà sicuramente un buon riferimento per Schumacher.

"Durante i test drive, abbiamo avuto modo di conoscere un ottimo pilota che è anche un bravo ragazzo. È disposto a lavorare con altri piloti sulla stessa vettura. C'era un buon spirito", ha spiegato il Team Principal Philippe Sinault qualche giorno fa in una conferenza telefonica organizzata dal WEC, alla quale ha partecipato anche SPEEDWEEK.com. "Naturalmente è un nuovo arrivato, perché non ha esperienza nelle gare di durata. Ma sarà assolutamente pronto in Qatar".