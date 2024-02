Como é que Mick Schumacher se está a sair na época do WEC?

O filho de Michael Schumacher vai estrear-se no Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC) em 2024 e conduzir um Alpine A424 na classe dos hipercarros. Será a primeira participação de Mick Schumacher em corridas de resistência.

Quando o FIA WEC iniciar a temporada de 2024 no Qatar, a 2 de março, Mick Schumacher também vai participar. O piloto de 24 anos estará num Alpine A424 com cerca de 500 kW (680 cv) e competirá na classe dos hipercarros contra grandes rivais como a Porsche, a Ferrari e a Toyota. O ponto alto do FIA WEC são as 24 Horas de Le Mans, em meados de junho. Para Mick Schumacher, o Campeonato do Mundo de Carros Desportivos será uma experiência completamente nova, uma vez que nunca competiu em desportos motorizados de resistência.

Olhando para trás: Depois do seu tempo no karting, Schumacher Junior competiu primeiro na Fórmula 4 em 2015 e 2016, depois na Fórmula 3 em 2017 e 2018, antes de competir na Fórmula 2 em 2019 e 2020. O ponto alto da sua carreira foi então duas temporadas na Fórmula 1 com a Haas em 2021 e 2022. Schumacher foi contratado pela Mercedes como piloto de testes e reserva para 2023.

Em comparação com os carros de fórmula leves, os protótipos do FIA WEC têm um carácter completamente diferente e também requerem um estilo de condução diferente - por exemplo, porque pesam mais de 1000 quilos. Além disso, os pilotos do WEC têm um tejadilho, o que limita um pouco a visão do condutor. Devido às asas com painéis, Schumacher também deixará de ter uma visão das rodas dianteiras. E por último, mas não menos importante, um piloto do WEC tem de partilhar o cockpit com outros pilotos. No caso de Schumacher, estes são os dois franceses Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere.

No entanto, o alemão tem estado intensamente envolvido com o WEC e realizou os seus primeiros testes com o Alpine A424 em outubro de 2023. O seu compromisso foi depois confirmado em novembro. "Para mim, começa um novo capítulo com a Alpine na categoria de hipercarros do FIA WEC. Cresci com monolugares, por isso conduzir um carro com um cockpit fechado e rodas cobertas é uma grande oportunidade para melhorar as minhas capacidades de condução", afirmou na altura.

Seguiram-se, durante os meses de inverno, várias outras experiências com o hipercarro francês, pelo que Schumacher estará certamente bem preparado para a corrida no Qatar. A Alpine também analisou de perto a seleção dos seus dois companheiros de equipa. Por exemplo, Nicolas Lapierre foi colocado no carro com Schumacher. O francês tem uma enorme experiência em protótipos e foi também piloto de fábrica da Toyota nos seus tempos de LMP1, por exemplo. Ele será, sem dúvida, uma boa referência para Schumacher.

"Durante os testes, ficámos a conhecer um excelente piloto de corridas que é também uma pessoa simpática. Ele está disposto a trabalhar com outros pilotos no mesmo carro. Houve um bom espírito", explicou o Diretor da Equipa, Philippe Sinault, há alguns dias, numa conferência telefónica organizada pelo WEC, na qual o SPEEDWEEK.com também participou. "É claro que ele é um novato, pois não tem experiência em corridas de resistência. Mas ele estará absolutamente pronto no Qatar".