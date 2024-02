Isotta Fraschini finalise son trio de pilotes pour le FIA WEC

Outre le vétéran Jean-Karl Vernay, les deux jeunes Carl Wattana Bennet et Antonio Serravalle prendront le départ dans la Tipo 6 LMH Competizione. La marque italienne fera ses débuts dans le championnat du monde des voitures de sport en 2024.

La saison 2024 sera celle de l'action dans la catégorie hypercar du FIA WEC. Avec Peugeot, Ferrari, Toyota, Porsche, Cadillac, Lamborghini, BMW et Alpine, huit constructeurs sont représentés avec des programmes d'usine. A cela s'ajoute la marque italienne Isotta Fraschini qui, avec le prototype Tipo 6 LMH Competizione, a construit une voiture selon les règles LMH et participe pour la première fois au FIA WEC.

Jusqu'à présent, on ne savait pas encore quel trio de pilotes prendrait le volant de la Tipo 6 LMH Competizione. Les Italiens avaient d'abord confirmé Jean-Karl Vernay. Plus tard, le Mexicain Alex García a également été annoncé comme coéquipier. Aujourd'hui, le trio est complété, mais García n'a pas été retenu. Isotta Fraschini a donc nommé Carl Wattana Bennet et Antonio Serravalle comme coéquipiers de Jean-Karl Vernay.

"Je suis très curieux de voir comment ce mélange de jeunesse et d'expérience va fonctionner dans un championnat vraiment compétitif comme le FIA WEC", a déclaré Claudio Berro (Motorsport Manager d'Isotta Fraschini Milano). "Pour Isotta Fraschini, ces trois pilotes dans l'équipe sont essentiels car ils deviendront les ambassadeurs de la marque en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, trois zones stratégiques d'un point de vue commercial".

Tant Carl Wattana Bennet qu'Antonio Serravalle sont encore assez peu connus dans le sport automobile européen. Tous deux ont surtout attiré l'attention dans le sport de formule junior, mais ont également déjà acquis une première expérience en LMP. La saison 2024 du WEC débutera le 2 mars au Qatar.