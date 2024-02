Isotta Fraschini ha definito il trio di piloti per il FIA WEC

Nella stagione 2024, la classe hypercar del FIA WEC entrerà davvero nel vivo. Con Peugeot, Ferrari, Toyota, Porsche, Cadillac, Lamborghini, BMW e Alpine, otto costruttori sono rappresentati con programmi di lavoro. C'è anche il marchio italiano Isotta Fraschini, che ha costruito un veicolo secondo le regole LMH con il prototipo Tipo 6 LMH Competizione e partecipa per la prima volta al FIA WEC.

Tuttavia, non è ancora chiaro quale trio di piloti sarà al volante della Tipo 6 LMH Competizione. Gli italiani avevano inizialmente confermato Jean-Karl Vernay. Successivamente, era stato annunciato anche il messicano Alex García come compagno di squadra. Ora il trio è stato completato, ma García è stato nuovamente escluso. Isotta Fraschini ha nominato Carl Wattana Bennet e Antonio Serravalle come compagni di squadra di Jean-Karl Vernay.

"Sono entusiasta di vedere come questo mix di gioventù ed esperienza funzionerà in un campionato davvero competitivo come il FIA WEC", afferma Claudio Berro (Responsabile Motorsport di Isotta Fraschini Milano). "Per Isotta Fraschini, questi tre piloti in squadra sono fondamentali perché diventeranno ambasciatori del marchio in Europa, Nord America e Asia, tre aree strategiche dal punto di vista commerciale".

Sia Carl Wattana Bennet che Antonio Serravalle sono ancora relativamente sconosciuti nel motorsport europeo. Entrambi hanno attirato l'attenzione soprattutto nelle gare di formula junior, ma hanno anche già fatto la loro prima esperienza in LMP. La stagione 2024 del WEC prenderà il via il 2 marzo in Qatar.