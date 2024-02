Isotta Fraschini finaliza o trio de pilotos para o FIA WEC

Para além do veterano Jean-Karl Vernay, os dois jovens Carl Wattana Bennet e Antonio Serravalle também irão competir no Tipo 6 LMH Competizione. A marca italiana fará a sua estreia no Campeonato do Mundo de Carros Desportivos em 2024.

Na época de 2024, a classe dos hipercarros do FIA WEC vai realmente pôr mãos à obra. Com a Peugeot, a Ferrari, a Toyota, a Porsche, a Cadillac, a Lamborghini, a BMW e a Alpine, oito construtores estão representados com programas de trabalho. Há também a marca italiana Isotta Fraschini, que construiu um veículo de acordo com as regras da LMH com o protótipo Tipo 6 LMH Competizione e está a competir no FIA WEC pela primeira vez.

No entanto, ainda não é claro qual o trio de pilotos que estará ao volante do Tipo 6 LMH Competizione. Os italianos tinham inicialmente confirmado Jean-Karl Vernay. Mais tarde, o mexicano Alex García foi também anunciado como companheiro de equipa. Agora o trio está completo, mas García foi novamente deixado de fora. Isotta Fraschini nomeou Carl Wattana Bennet e Antonio Serravalle como companheiros de equipa de Jean-Karl Vernay.

"Estou muito entusiasmado por ver como esta mistura de juventude e experiência irá funcionar num campeonato realmente competitivo como o FIA WEC", afirma Claudio Berro (Diretor de Desportos Motorizados da Isotta Fraschini Milano). "Para a Isotta Fraschini, estes três pilotos da equipa são cruciais, uma vez que se tornarão embaixadores da marca na Europa, América do Norte e Ásia, três áreas estratégicas do ponto de vista comercial."

Tanto Carl Wattana Bennet como Antonio Serravalle são ainda relativamente desconhecidos no desporto automóvel europeu. Ambos chamaram a atenção nas corridas de fórmula júnior, em particular, mas também já adquiriram a sua primeira experiência em LMP. A época de 2024 do WEC arranca a 2 de março no Qatar.