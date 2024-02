Ferdinand Habsburg: Cómo se siente como piloto de obras

Es un nuevo comienzo, pero también una llegada. Ferdinand Habsburg correrá en la máxima categoría desde el inicio de la temporada del Campeonato Mundial de Resistencia, el 2 de marzo en el circuito de Losail, en Qatar. Por primera vez, después de tres años en el WRT en LMP2 con una victoria en la clase Le Mans y el título de 2021, Ferdinand no sólo está de muy buen humor, sino también lleno de energía y de ganas. "Ahora sé que mi decisión de entonces fue la correcta. Ahora he llegado", afirma.

Echando la vista atrás: A finales de 2018 pasó de las carreras de monoplazas al DTM y dos años después a las carreras de resistencia. Pronto se fijó en él el futuro equipo de trabajo de Alpine. "Pasar de la Fórmula 3 y luego del DTM a las carreras de resistencia fue un riesgo, pero valió la pena. Después de la Fórmula 3, habría sido demasiado caro. Así que mi objetivo pasó a ser la máxima categoría del circuito de resistencia, es decir, la actual clase de hipercoches. Y ahí es donde estoy ahora". Como toda la gama Alpine del WEC y la Fórmula 1, fue presentado oficialmente esta semana en la planta de Enstone, cerca de Oxford.

"Estábamos ya a finales de 2022, se trataba todavía del contrato. Entonces se firmó en marzo de 2023", explica Habsburg. Describe las negociaciones con Alpine como "sencillas": "Ellos sabían lo que yo quería y yo lo que ellos querían. Hubo un pequeño problema con los detalles. Con un contrato de trabajo, es difícil conseguir patrocinadores personales. No luché por los honorarios, sino por lealtad a quienes me habían ayudado durante años. Al final aceptaron AVL y Remus, sin los cuales mi carrera no habría continuado. Cuando todo estaba ultimado, me enteré cuando estaba en la sala de pesas...".

¿Y cómo se enteró Alpine -uno de los dos fabricantes de automóviles que compiten en la Fórmula 1 y el WEC (junto a Ferrari)- del austriaco? El propio piloto, de 26 años, se sorprendió: "Alpine se fijó mucho en mi carrera. Conocían cada carrera, cada maniobra de adelantamiento, cada tiempo por vuelta. Llevaban un registro de unos 50 candidatos, todos ellos sometidos a escrutinio. No tenía ni idea de que me estaban examinando tanto. El hecho de que ahora haya llegado aquí confirma mi decisión de seguir este camino".

Ferdinand reconoció la diferencia con un equipo privado de LMP2 ya en el primer test en Motorland Aragón: "En LMP2, teníamos cuatro ingenieros por coche cuando las cosas se ponían difíciles. Entonces llegué al primer test con el Alpine A424 y ¡había 60 ingenieros allí! Estaba tan nervioso que tardé media hora en darles la mano a todos. Fue entonces cuando me di cuenta de que ahora eres un piloto de fábrica. El equipo también está al nivel de la F1 a largo plazo".

No es de extrañar, porque se beneficia de las sinergias con sus colegas de la F1: "Recibimos impulso. Muchos de nuestros especialistas, por ejemplo en el sistema híbrido, proceden del departamento de F1. Los conocimientos de nuestra anterior participación en la Fórmula E siguen haciéndose sentir en términos de eficiencia".

Pero a pesar de toda la euforia, Habsburg es realista sobre las expectativas para esta temporada: "Alpine, como Lamborghini, es un recién llegado sin experiencia en hipercoches. Me sorprendería mucho que pudiéramos mantener el ritmo en las primeras carreras. No porque dude de nuestro rendimiento, sino porque la competencia tiene un año o más de ventaja. De hecho, Porsche tiene cuatro, porque en 2023 corrió con dos coches en el WEC y dos en el IMSA. Sería ingenuo creer que podemos estar delante enseguida. Con Oreca, tenemos un chasis de un constructor muy experimentado, nuestro motor fue fiable en las pruebas, incluso en la carrera de 30 horas. Ahora tenemos que juntarlo todo. Y tenemos que aprender a calentar los neumáticos rápidamente. Deberíamos estar más cerca en la segunda mitad de la temporada".

Habsburg explica por qué le siguen gustando las carreras de larga distancia en equipo: "Lo mejor de las carreras de resistencia es el sentimiento de equipo. Ganar y celebrarlo con los tres es simplemente mejor que hacerlo solo. Este compartir me da fuerza y motivación, y conduzco mejor como resultado. Correr y ganar son importantes para mí, pero también lo es tener una vida feliz. Eso lo consigo más en el deporte de resistencia. Antes no me había dado cuenta".