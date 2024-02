Ferdinand Habsbourg : voici ce qu'il ressent en tant que conducteur d'usine

L'Autrichien est désormais pilote d'usine chez Alpine et participera à la saison 2024 du championnat du monde des voitures de sport (FIA WEC) au volant de l'A424 dans la catégorie hypercar. Habsbourg se projette dans la saison et raconte comment il a rejoint Alpine.

C'est un nouveau départ, mais aussi une arrivée. Ferdinand Habsburg évoluera dans la catégorie supérieure dès l'ouverture de la saison du World Endurance Championship, le 2 mars sur le circuit de Losail au Qatar. Pour la première fois, après trois années passées chez WRT en LMP2 avec une victoire dans la catégorie Le Mans et le titre en 2021. Ferdinand est donc non seulement de très bonne humeur, mais aussi plein d'énergie et d'envie d'agir. "Maintenant, je sais que ma décision de l'époque était la bonne. Maintenant, je suis arrivé", dit-il.

Rétrospective : Fin 2018, il est passé de la Formule 1 au DTM, puis deux ans plus tard à l'endurance. C'est là qu'il a rapidement été observé par la future équipe d'usine Alpine. "Passer de la Formule 3 puis du DTM à l'endurance était un risque, mais cela s'est avéré payant. Après la Formule 3, cela aurait été trop cher. Mon objectif est donc devenu la catégorie supérieure en endurance, c'est-à-dire la catégorie hypercar actuelle. Et c'est dans celle-ci que je suis maintenant arrivé". Cette semaine, il a été officiellement présenté par Alpine à l'usine d'Enstone, près d'Oxford, comme l'ensemble de l'équipe WEC et Formule 1.

"Nous étions déjà fin 2022, il restait à signer le contrat. Celui-ci a ensuite été signé en mars 2023", explique Habsburg. Il qualifie les négociations avec Alpine de "linéaires" : "Ils savaient ce que je voulais, et je savais ce qu'ils voulaient. Cela coinçait un peu sur des détails. Avec un contrat d'entreprise, il est difficile de pouvoir emmener des sponsors personnels. Je ne me suis pas battu pour les honoraires, mais par loyauté envers ceux qui m'ont aidé pendant des années. Finalement, AVL et Remus ont été acceptés, sans lesquels ma carrière n'aurait pas continué. Quand tout était fixé, je l'ai appris alors que j'étais dans la salle de musculation...".

Et comment Alpine - l'un des deux constructeurs automobiles qui participent à la Formule 1 et au WEC (avec Ferrari) - a-t-il fait appel à l'Autrichien ? Le jeune homme de 26 ans en a été lui-même étonné : "Alpine a étudié ma carrière de près. Ils étaient au courant de chaque course, de chaque manœuvre de dépassement, de tous les temps au tour. Ils ont tenu un registre d'environ 50 candidats, qui ont tous été passés au crible. Je n'avais aucune idée que j'étais ainsi sous la loupe. Le fait que je sois maintenant arrivé ici confirme ma décision de suivre cette voie".

Ferdinand a vu la différence avec une équipe LMP2 privée dès le premier test au Motorland d'Aragon : "En LMP2, quand ça chauffait, nous avions quatre ingénieurs par voiture. Puis je suis arrivé au premier test avec l'Alpine A424, et il y avait 60 techniciens ! J'étais tellement nerveux qu'il m'a fallu une demi-heure pour serrer la main de tout le monde ! C'est là que j'ai su que tu étais maintenant pilote d'usine. L'équipe a aussi un niveau de F1 sur l'endurance".

Ce n'est pas étonnant, car elle profite des synergies avec ses collègues de F1 : "Nous recevons des impulsions. Beaucoup de nos spécialistes, par exemple dans le système hybride, venaient du département F1. Les connaissances acquises lors de l'engagement antérieur en Formule E se font encore sentir aujourd'hui, en termes d'efficacité".

Mais en ce qui concerne les attentes de cette saison, Habsburg se montre réaliste malgré l'euphorie : "Alpine, comme Lamborghini, est un nouveau venu sans expérience en hypercar. Je serais très surpris si nous pouvions rivaliser dès les premières courses. Non pas parce que je doute de nos performances, mais parce que la concurrence a un an d'avance ou plus. Porsche en fait quatre, car en 2023, ils couraient avec deux voitures en WEC et deux en IMSA. Il serait naïf de croire que nous pouvons être en tête du premier coup. Avec Oreca, nous disposons d'un châssis d'un constructeur très expérimenté, notre moteur a été fiable lors des essais, y compris lors de la course de 30 heures. Nous devons maintenant tout mettre en commun. Et nous devons apprendre à faire monter les pneus en température rapidement. Nous devrions être plus proches dans la deuxième partie de la saison".

Il décrit ainsi pourquoi Habsburg aime encore le vrai sport d'équipe en endurance : "Ce qui est beau en endurance, c'est le sentiment d'équipe. Gagner et faire la fête à trois est tout simplement plus beau que de le faire seul. Ce partage me donne de la force et de la motivation, et cela me permet aussi de mieux conduire. Pour moi, il est important de courir et de gagner, mais il est aussi important d'avoir une vie heureuse. J'ai plus de chances d'y parvenir en pratiquant un sport d'endurance. Je n'en avais pas conscience avant".