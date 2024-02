Ferdinando Asburgo: come si sente come pilota d'opera

Un nuovo inizio, ma anche un arrivo. Ferdinand Habsburg correrà nella classe regina fin dall'apertura della stagione del Campionato Mondiale Endurance, il 2 marzo sul circuito di Losail in Qatar. Per la prima volta, dopo tre anni alla WRT in LMP2 con una vittoria nella classe Le Mans e il titolo 2021, Ferdinand non è solo di ottimo umore, ma anche pieno di energia e di grinta. "Ora so che la mia decisione di allora era quella giusta. Ora sono arrivato", dice.

Guardando al passato: Alla fine del 2018 è passato dalle gare di monoposto al DTM e due anni dopo alle gare di durata. Ben presto è stato tenuto d'occhio dal futuro team Alpine Works. "Passare dalla Formula 3 e poi dal DTM alle gare di durata è stato un rischio, ma ha dato i suoi frutti. Dopo la Formula 3, sarebbe stato troppo costoso. Così il mio obiettivo è diventato la massima categoria del circuito endurance, cioè l'attuale classe delle hypercar. Ed è lì che mi trovo ora". Come l'intero schieramento Alpine del WEC e della Formula 1, è stata presentata ufficialmente questa settimana presso lo stabilimento di Enstone, vicino a Oxford.

"Eravamo già alla fine del 2022, si trattava ancora del contratto. Il contratto è stato poi firmato nel marzo 2023", spiega Habsburg. Descrive le trattative con Alpine come "semplici": "Loro sapevano cosa volevo e io sapevo cosa volevano loro. C'è stato qualche problema con i dettagli. Con un contratto di lavoro, è difficile ottenere sponsor personali. Non ho lottato per il compenso, ma per lealtà verso chi mi ha aiutato per anni. Alla fine sono stati accettati AVL e Remus, senza i quali la mia carriera non sarebbe proseguita. Quando tutto è stato finalizzato, l'ho scoperto mentre ero in sala pesi...".

E come ha fatto Alpine - una delle due case automobilistiche che competono in Formula 1 e nel WEC (insieme alla Ferrari) - a scoprire l'austriaco? Il ventiseienne è rimasto sorpreso: "Alpine ha analizzato da vicino la mia carriera. Sapevano di ogni gara, di ogni manovra di sorpasso, di ogni tempo sul giro. Hanno tenuto un registro di circa 50 candidati, che sono stati tutti esaminati. Non avevo idea di essere sotto esame. Il fatto di essere arrivato qui è la conferma della mia decisione di seguire questa strada".

Ferdinand ha riconosciuto la differenza rispetto a un team privato di LMP2 già durante il primo test a Motorland Aragon: "In LMP2 avevamo quattro ingegneri per macchina quando le cose si facevano difficili. Poi sono arrivato al primo test con l'Alpine A424 e c'erano 60 ingegneri! Ero così nervoso che mi ci è voluta mezz'ora per stringere la mano a tutti! È stato allora che ho capito che ora sei un pilota ufficiale. La squadra è a livello di F1 anche sulla lunga distanza".

Non c'è da stupirsi, perché beneficia di sinergie con i colleghi della F1: "Riceviamo impulsi. Molti dei nostri specialisti, ad esempio nel sistema ibrido, provengono dal reparto F1. Le conoscenze acquisite con la precedente partecipazione alla Formula E si fanno ancora sentire in termini di efficienza".

Ma nonostante l'euforia, Habsburg è realista sulle aspettative per questa stagione: "Alpine, come Lamborghini, è un nuovo arrivato senza esperienza di hypercar. Sarei molto sorpreso se riuscissimo a tenere il passo nelle prime gare. Non perché dubiti delle nostre prestazioni, ma perché la concorrenza ha un anno o più di vantaggio. Porsche in realtà ne ha quattro, perché nel 2023 ha corso con due vetture nel WEC e due nell'IMSA. Sarebbe ingenuo credere che possiamo essere subito davanti. Con l'Oreca abbiamo un telaio di un costruttore di grande esperienza, il nostro motore si è dimostrato affidabile nei test, anche nella gara di 30 ore. Ora dobbiamo mettere tutto insieme. E dobbiamo imparare a portare gli pneumatici in temperatura rapidamente. Dovremmo essere più vicini nella seconda metà della stagione".

Habsburg descrive il motivo per cui ama ancora le vere gare di squadra sulla lunga distanza: "La cosa più bella delle gare di durata è la sensazione di squadra. Vincere e festeggiare in tre è semplicemente meglio che da soli. Questa condivisione mi dà forza e motivazione, e di conseguenza guido meglio. Correre e vincere sono importanti per me, ma anche una vita felice è importante per me. Questo lo ottengo di più nello sport di resistenza. Prima non me ne rendevo conto".