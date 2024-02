Ferdinand Habsburg: Como se sente como piloto de competição

O austríaco é agora piloto de trabalho da Alpine e vai disputar a época de 2024 do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC) no A424, na classe dos hipercarros. Habsburg antecipa a época e explica como chegou à Alpine.

É um novo começo, mas também uma chegada. Ferdinand Habsburg vai correr na classe de topo a partir da abertura da época do Campeonato do Mundo de Resistência, a 2 de março, no circuito de Losail, no Qatar. Pela primeira vez, depois de três anos na WRT em LMP2, com uma vitória na classe Le Mans e o título de 2021, Ferdinand está não só de bom humor, mas também cheio de energia e de vontade. "Agora sei que a minha decisão na altura foi a correcta. Agora cheguei lá", diz ele.

Olhando para trás: No final de 2018, passou das corridas de monolugares para o DTM e, dois anos mais tarde, para as corridas de resistência. Rapidamente começou a ser observado pela futura equipa de trabalho da Alpine. "Passar da Fórmula 3 e depois do DTM para as corridas de resistência foi um risco, mas valeu a pena. Depois da Fórmula 3, teria sido demasiado caro. Por isso, o meu objetivo passou a ser a categoria de topo do circuito de resistência, ou seja, a atual classe dos hipercarros. E é aí que estou agora". Tal como toda a linha do WEC e da Fórmula 1 da Alpine, ele foi oficialmente apresentado esta semana na fábrica de Enstone, perto de Oxford.

"Já estávamos no final de 2022, ainda se tratava do contrato. Este foi então assinado em março de 2023", explica Habsburg. Ele descreve as negociações com a Alpine como "directas": "Eles sabiam o que eu queria e eu sabia o que eles queriam. Houve um pequeno problema com os pormenores. Com um contrato de trabalho, é difícil conseguir patrocinadores pessoais. Não lutei pelos honorários, mas por lealdade para com aqueles que me ajudaram durante anos. No final, foram aceites a AVL e a Remus, sem as quais a minha carreira não teria continuado. Quando tudo estava finalizado, descobri quando estava na sala de musculação..."

E como é que a Alpine - um dos dois construtores de automóveis que competem na Fórmula 1 e no WEC (juntamente com a Ferrari) - descobriu o austríaco? O próprio piloto de 26 anos ficou surpreendido: "A Alpine analisou de perto a minha carreira. Sabiam de todas as corridas, de todas as manobras de ultrapassagem, de todas as voltas. Mantinham um registo de cerca de 50 candidatos, que eram todos analisados. Eu não fazia ideia de que estava a ser alvo de tal escrutínio. O facto de ter chegado aqui é a confirmação da minha decisão de seguir este caminho".

Ferdinand reconheceu a diferença em relação a uma equipa privada de LMP2 logo no primeiro teste em Motorland Aragon: "Em LMP2, tínhamos quatro engenheiros por carro quando as coisas se tornavam difíceis. Depois cheguei ao primeiro teste com o Alpine A424 e estavam lá 60 engenheiros! Estava tão nervoso que demorei meia hora a apertar a mão de todos! Foi aí que percebi que agora és um piloto de fábrica. A equipa também está ao nível da F1 a longo prazo".

Não é de admirar, porque beneficia das sinergias com os seus colegas da F1: "Recebemos um impulso. Muitos dos nossos especialistas, por exemplo no sistema híbrido, vieram do departamento de F1. O conhecimento da nossa anterior participação na Fórmula E ainda se faz sentir em termos de eficiência".

Mas apesar de toda a euforia, Habsburg é realista quanto às expectativas para esta época: "A Alpine, tal como a Lamborghini, é uma recém-chegada sem experiência em hipercarros. Ficaria muito surpreendido se conseguíssemos manter o ritmo nas primeiras corridas. Não porque duvide do nosso desempenho, mas porque a concorrência tem um ano ou mais de avanço. Na verdade, a Porsche tem quatro, porque correu com dois carros no WEC e dois no IMSA em 2023. Seria ingénuo acreditar que podemos estar logo na frente. Com o Oreca, temos um chassis de um construtor muito experiente, o nosso motor foi fiável nos testes, incluindo na corrida de 30 horas. Agora temos de juntar tudo. E temos de aprender a aquecer rapidamente os pneus. Devemos estar mais próximos na segunda metade da época".

Habsburg descreve a razão pela qual continua a adorar as verdadeiras corridas de equipa de longa distância: "O melhor das corridas de resistência é o sentimento de equipa. Ganhar e festejar com os três é simplesmente melhor do que sozinho. Esta partilha dá-me força e motivação e, consequentemente, conduzo melhor. As corridas e as vitórias são importantes para mim, mas uma vida feliz também é importante para mim. Consigo isso mais no desporto de resistência. Não me tinha apercebido disso antes".