Cinq pilotes annoncés pour McLaren de United en WEC

Comme on le sait, la saison 2024 verra quelques nouveautés dans le FIA WEC. Par exemple, les voitures GT3 feront leur entrée dans le championnat. La catégorie s'appellera alors LMGT3. Les neuf marques Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren et Porsche ont été admises avec deux voitures chacune. United Autosports est responsable de l'engagement des deux McLaren 720S GT3 Evo. L'équipe britannique a maintenant confirmé cinq des six pilotes pour la saison à venir.

Dans la voiture n°59, Grégoire Saucy était déjà connu depuis un certain temps comme pilote. Le Suisse est désormais rejoint par James Cottingham et Nicolas Costa. Cottingham est vice-champion de la série GT britannique. "Je me réjouis énormément de travailler avec McLaren Automotive, un constructeur britannique légendaire, et United Autosports, l'une des équipes les plus performantes au Mans ces dernières années", a déclaré Cottingham. "Depuis que je suis petit, c'est un rêve pour moi de courir au Mans et de participer à un championnat du monde" Costa, 31 ans, est l'actuel champion de la Porsche Carrera Cup Brazil et a donc également un bon potentiel.

Dans la voiture sœur n°95, le Japonais Marino Sato était déjà fixé depuis un certain temps. Il sera rejoint par Nico Pino, 19 ans, qui a déjà acquis une certaine expérience en LMP. Le troisième pilote de cette McLaren n'a pas encore été annoncé. Cela devrait toutefois se faire dans les prochains jours.

United Autosports n'est pas nouveau dans le WEC. L'équipe de Richard Dean a déjà couru en WRC avec des voitures LMP2. Mais comme la catégorie LMP2 (en dehors des 24h du Mans) ne sera plus autorisée en 2024 dans le WEC, le passage à la catégorie LMGT3 a suivi.