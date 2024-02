Cinco pilotos anunciados para a McLaren da United no WEC

A equipa United Autosports vai colocar em pista dois McLaren 720S GT3 Evo na temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC). A maioria dos lugares no cockpit da equipa de corridas britânica já foram atribuídos.

A época de 2024 será marcada por uma série de mudanças no FIA WEC. Por exemplo, os veículos GT3 vão entrar no WEC. A classe chamar-se-á então LMGT3. As nove marcas Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren e Porsche foram aprovadas com dois carros cada. A United Autosports é a responsável pela inscrição dos dois McLaren 720S GT3 Evo. A equipa britânica já confirmou cinco dos seis pilotos para a próxima temporada.

Grégoire Saucy já tinha sido confirmado como o piloto do carro #59 há algum tempo. O piloto suíço terá agora a companhia de James Cottingham e Nicolas Costa. Cottingham é vice-campeão da série British GT. "Estou ansioso por trabalhar com a McLaren Automotive, um lendário fabricante britânico, e com a United Autosports, uma das equipas mais bem sucedidas em Le Mans nos últimos anos," disse Cottingham. "Desde pequeno que o meu sonho é correr em Le Mans e competir num campeonato do mundo." Costa, de 31 anos, é o atual campeão da Porsche Carrera Cup Brasil e, por isso, também tem um bom potencial.

No carro irmão com o #95, o piloto japonês Marino Sato já estava fixo há algum tempo. A ele vai juntar-se Nico Pino, de 19 anos, que já ganhou alguma experiência nos LMP. O terceiro piloto deste McLaren ainda não foi anunciado. No entanto, isso deverá acontecer nos próximos dias.

A United Autosports não é nova no WEC. A equipa de Richard Dean já correu com carros LMP2 no WEC. No entanto, como a classe LMP2 (fora das 24 Horas de Le Mans) já não é permitida no WEC em 2024, a equipa mudou para a categoria LMGT3.