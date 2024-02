La liste des participants à l'ouverture du WEC 2024 au Qatar est désormais connue

Le 2 mars prochain, le coup d'envoi de la saison 2024 du WEC sera donné au Qatar. La course se déroulera sur une distance inhabituelle de 1812 kilomètres. Le WEC vient de publier la première liste provisoire d'engagés. Celle-ci comprend les 37 voitures déjà annoncées à plusieurs reprises. La tête du peloton est constituée de 19 hypercars.

En 2024, BMW, Lamborghini et Alpine font leur entrée dans la catégorie des hypercars avec des bolides LMDh. Isotta Fraschini fait également son entrée dans la catégorie. La marque italienne a construit un prototype selon les règles LMH, la Tipo6-C, qui dispose également d'un système hybride. Le trio de pilotes a déjà été annoncé il y a quelques jours. Il est également clair que Sébastien Bourdais effectuera un départ invité au volant de la Cadillac et soutiendra le duo à plein temps formé par Earl Bamber et Alex Lynn.

Pour la Porsche 963 privée de Proton Competition, seuls Harry Tincknell et Neel Jani étaient clairs jusqu'à présent. Désormais, le Français Julien Andlauer a été ajouté au duo. Pour le reste, le plateau des hypercars est conforme à ce que l'on pouvait attendre. Il n'y a pas eu non plus de grandes surprises dans la catégorie LMGT3. 18 voitures sont inscrites - deux d'Aston Martin, deux de BMW, deux de Corvette, deux de Ferrari, deux de Ford, deux de Lexus, deux de Lamborghini, deux de McLaren et deux de Porsche.

United Autosport n'avait jusqu'à présent annoncé que cinq pilotes pour ses deux McLaren 720S GT3. Le Britannique Joshua Caygill a été ajouté à la liste des pilotes. Il pilotera la voiture n°95 avec Nicolás Pino et Marino Sato. La liste provisoire des engagés a été déposée ici par le WEC.