È noto l'elenco degli iscritti all'apertura della stagione WEC 2024 in Qatar



di Oliver Müller - Traduzione automatica da Tedesco

LAT

Il Campionato Mondiale Endurance per Auto Sportive (FIA WEC) darà il via alla stagione 2024 il 2 marzo in Qatar. 19 hypercar e 18 LMGT3 sono sulla griglia di partenza. L'elenco provvisorio delle vetture iscritte presenta poche sorprese. Queste auto sono registrate per il Qatar.

SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.