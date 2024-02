Lista de inscritos para o arranque da época 2024 do WEC no Qatar já é conhecida

O Campeonato do Mundo de Resistência de Automóveis Desportivos (FIA WEC) vai iniciar a época de 2024 a 2 de março no Qatar. 19 hipercarros e 18 LMGT3 estão na grelha. Há poucas surpresas na lista provisória de inscritos. Estes carros estão registados para o Qatar.

Não falta muito para que o WEC dê início à época de 2024, com a abertura da época a ter lugar no Qatar, a 2 de março. A corrida percorrerá a invulgar distância de 1812 quilómetros. O WEC publicou agora a primeira lista provisória de inscritos. Esta inclui os 37 carros que já foram anunciados várias vezes. O topo do pelotão é composto por 19 hipercarros.

A BMW, a Lamborghini e a Alpine são as novidades dos hipercarros de 2024 com os carros LMDh. A Isotta Fraschini também se junta à classe. Com o Tipo6-C, a marca italiana construiu um protótipo de acordo com as regras LMH, que também possui um sistema híbrido. O trio de pilotos foi anunciado há alguns dias. Também está claro que Sébastien Bourdais fará uma estreia como convidado no Cadillac e apoiará a dupla a tempo inteiro Earl Bamber e Alex Lynn.

Até agora, apenas Harry Tincknell e Neel Jani foram confirmados para o Porsche 963 privado da Proton Competition. O francês Julien Andlauer foi agora adicionado à dupla. De resto, o campo dos hipercarros é o esperado. Também não houve grandes surpresas na classe LMGT3. Estão registados 18 carros - dois da Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren e Porsche.

A United Autosport tinha anunciado anteriormente apenas cinco pilotos para os seus dois McLaren 720S GT3. O alinhamento foi agora alargado para incluir o britânico Joshua Caygill, que irá acelerar no carro #95 juntamente com Nicolás Pino e Marino Sato. A lista provisória de inscritos foi publicada aqui pelo WEC.