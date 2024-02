Porsche de Proton avec un habillage rétro au WEC 2024

Le 2 mars, la saison 2024 du FIA WEC débutera au Qatar. 19 hypercars se battront alors pour la victoire finale. La Porsche 963 privée de Proton Competition sera de la partie. La voiture sera pilotée par Neel Jani, Harry Tincknell et Julien Andlauer. Le look que Proton a donné à la 963 est également très particulier.

La voiture se présente dans une teinte de base blanche et l'arrière est rouge. De plus, on peut voir les autocollants de F.A.T. International. Ce sigle fait immédiatement sonner les oreilles des passionnés de voitures de sport. En effet, à l'époque du légendaire groupe C, on pouvait voir diverses Porsche 962 avec ces autocollants. Mais c'est l'année 1994 qui se distingue.

En effet, en 1994, une Dauer 962 LM a remporté les 24 heures du Mans. La Dauer était dérivée d'une Porsche 962 du groupe C et concourait dans la catégorie GT1 pour les voitures de route améliorées - et utilisait pleinement le règlement existant au Mans à l'époque. Mais Dauer devait aussi construire une version routière de la 962.

La voiture gagnante était conduite par Hurley Haywood, Mauro Baldi et Yannick Dalmas. En fait, une deuxième Dauer 962 LM a été engagée dans la Sarthe en 1994, pilotée par Hans Joachim Stuck, Danny Sullivan et Thierry Boutsen. Cette voiture a terminé la course en troisième position, mais avec une livrée différente.