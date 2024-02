Porsche di Proton con livrea retrò nel WEC 2024

La stagione 2024 del FIA WEC prenderà il via in Qatar il 2 marzo, quando 19 hypercar si contenderanno la vittoria assoluta. Sarà presente anche la Porsche 963 privata di Proton Competition. L'auto sarà guidata da Neel Jani, Harry Tincknell e Julien Andlauer. Anche il look che Proton ha dato alla 963 è molto speciale.

L'auto si presenta con un colore di base bianco e una parte posteriore rossa. Sono visibili anche gli adesivi F.A.T. International. Questa scritta fa subito suonare un campanello d'allarme per gli appassionati di auto sportive. Ai tempi del leggendario Gruppo C, infatti, si potevano vedere diverse Porsche 962 con questi adesivi. Tuttavia, spicca l'anno 1994.

Nel 1994, una Dauer 962 LM vinse la 24 Ore di Le Mans. La Dauer era derivata da una Porsche 962 del Gruppo C e gareggiava nella categoria GT1 per auto stradali modificate, sfruttando appieno i regolamenti in vigore a Le Mans all'epoca. Dauer doveva anche costruire una versione stradale della 962.

La vettura vincitrice fu guidata da Hurley Haywood, Mauro Baldi e Yannick Dalmas. In realtà, anche una seconda Dauer 962 LM partecipò alla Sarthe nel 1994, guidata da Hans Joachim Stuck, Danny Sullivan e Thierry Boutsen. Questa vettura terminò la gara in terza posizione, ma aveva una livrea diversa.