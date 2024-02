Porsche da Proton com decoração retro no WEC 2024

A Proton Competition vai competir na época de 2024 do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC) com um design muito especial. O Porsche 963 da equipa de corridas alemã faz lembrar o Porsche 962 LM permanente de 1994.

A temporada de 2024 do FIA WEC arranca no Qatar a 2 de março, quando 19 hipercarros lutarão pela vitória à geral. O Porsche 963 privado da Proton Competition também estará presente. O carro será conduzido por Neel Jani, Harry Tincknell e Julien Andlauer. O visual que a Proton deu ao 963 também é muito especial.

O carro tem uma cor de base branca e é vermelho na traseira. Os autocolantes da F.A.T. International também podem ser vistos. Estas letras soam imediatamente como um sino para os entusiastas de carros desportivos. Porque nos dias do lendário Grupo C, vários Porsche 962s podiam ser vistos com estes autocolantes. No entanto, destaca-se o ano de 1994.

Em 1994, um Dauer 962 LM venceu as 24 Horas de Le Mans. O Dauer era derivado de um Porsche 962 do Grupo C e competiu na categoria GT1 para carros de estrada melhorados - e tirou o máximo partido dos regulamentos em vigor em Le Mans na altura. A Dauer também teve de construir uma versão de estrada do 962.

O carro vencedor foi conduzido por Hurley Haywood, Mauro Baldi e Yannick Dalmas. De facto, um segundo Dauer 962 LM também competiu em Sarthe em 1994, conduzido por Hans Joachim Stuck, Danny Sullivan e Thierry Boutsen. Este carro terminou a corrida na terceira posição, mas tinha uma pintura diferente.