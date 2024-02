Voici à quoi ressembleront les Ferrari d'usine en 2024 en FIA WEC

La saison 2024 du FIA WEC débutera le 2 mars au Qatar. Dix-neuf hypercars se battront alors pour la victoire finale. Trois Ferrari 499P seront de la partie : deux voitures d'usine et une voiture privée d'AF Corse. L'apparence des deux voitures d'usine a été dévoilée. Comme on pouvait s'y attendre, le rouge est la couleur dominante.

Comme en 2023, le jaune sera de nouveau présent sur la 499P de la saison à venir. Cependant, la disposition a quelque peu changé. En 2024, le jaune est présent autour des portes du cockpit, mais aussi devant et derrière les roues arrière. De plus, il y a des bandes jaunes sur l'aileron. Le jaune porte d'ailleurs le nom de "Giallo Modena". De plus, l'optique de la 499P doit rappeler celle de la Ferrari 312 PB. Il s'agissait du dernier prototype d'usine de Ferrari, qui a participé au championnat du monde des voitures de sport en 1973.

En 2024, Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen (voiture n°50) ainsi qu'Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi (n°51) seront à nouveau dans le cockpit. Ce dernier trio avait remporté la victoire aux 24h du Mans en 2023. L'apparence de la 499P privée d'AF Corse n'est pas encore connue. Mais comme les essais officiels du WEC approchent, le design de cette Ferrari ne devrait plus tarder.