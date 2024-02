Ecco come sarà la Ferrari di serie nel FIA WEC 2024

La Ferrari mostra il look delle due 499P che parteciperanno al FIA World Endurance Championship (FIA WEC) del 2024. Rispetto al 2023, il colore giallo è applicato in punti diversi della vettura.

La stagione 2024 del FIA WEC inizia in Qatar il 2 marzo. In quell'occasione, 19 hypercar si contenderanno la vittoria assoluta. Ci saranno anche tre Ferrari 499P, due ufficiali e una privata iscritta da AF Corse. La livrea delle due vetture di serie è stata svelata. Come previsto, il rosso è il colore dominante.

Come nel 2023, anche nella prossima stagione la 499P sarà caratterizzata dal colore giallo. Tuttavia, la disposizione è leggermente cambiata. Nel 2024, il giallo si troverà nell'area intorno alle porte dell'abitacolo e anche davanti e dietro le ruote posteriori. Ci sono anche strisce gialle sulla pinna. Per inciso, il colore giallo si chiama "Giallo Modena". L'aspetto della 499P ricorda anche quello della Ferrari 312 PB. Quest'ultima è stata l'ultimo prototipo Ferrari a partecipare al Campionato del Mondo per Auto Sportive nel 1973.

Nel 2024, Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen (vettura con numero di partenza #50) e Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi (#51) saranno ancora una volta nell'abitacolo. Quest'ultimo trio ha vinto la 24 Ore di Le Mans nel 2023. La comparsa della AF Corse-499P privata è ancora in sospeso. Tuttavia, dato che i test ufficiali del WEC sono imminenti, il progetto di questa Ferrari non tarderà ad arrivare.