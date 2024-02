Este é o aspeto da Ferrari de fábrica no FIA WEC de 2024

A Ferrari mostra o visual dos dois carros 499P que irão competir no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (FIA WEC) de 2024. Em comparação com 2023, a cor amarela é aplicada em locais diferentes do carro.

A época 2024 do FIA WEC começa no Qatar a 2 de março. Nessa altura, 19 hipercarros estarão a lutar pela vitória geral. Haverá também três Ferrari 499P - dois carros de trabalho e um privado inscrito pela AF Corse. A pintura dos dois carros de trabalho foi agora revelada. Como esperado, o vermelho é a cor dominante.

Tal como em 2023, o amarelo voltará a estar presente no 499P na próxima época. No entanto, a disposição foi ligeiramente alterada. Em 2024, o amarelo encontra-se na área em redor das portas do cockpit e também à frente e atrás das rodas traseiras. Há também riscas amarelas na barbatana. A propósito, a cor amarela é chamada de "Giallo Modena". O visual do 499P também lembra o do Ferrari 312 PB. Este foi o último protótipo de fábrica da Ferrari a competir no Campeonato do Mundo de Carros Desportivos, em 1973.

Em 2024, Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen (carro com o número de partida #50) e Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi (#51) estarão novamente no cockpit. Este último trio venceu as 24 Horas de Le Mans em 2023. O aparecimento do AF Corse-499P privado ainda está pendente. No entanto, como o teste oficial do WEC está a chegar em breve, o design deste Ferrari não demorará muito a chegar.