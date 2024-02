McLaren 720S GT3 2024 au WEC en papaye et noir

Comme on le sait, les voitures GT3 feront leur entrée dans le FIA WEC à partir de la saison 2024. La catégorie s'appellera alors LMGT3. Les neuf marques Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren et Porsche ont été admises avec deux voitures chacune. United Autosports est responsable de l'engagement des deux McLaren 720S GT3 Evo. L'équipe britannique a maintenant montré l'apparence des deux 720S GT3 Evo.

La couleur de base sur les voitures est le noir. Cela doit rappeler l'année 1995. A l'époque, une McLaren F1 GTR de couleur noire, pilotée par Yannick Dalmas, Masanori Sekiya et J.J. Lehto, avait remporté les 24 Heures du Mans. Outre le noir, la papaye est également présente de manière marquante sur les deux voitures 2024. Comme chacun sait, c'est depuis toujours la couleur de McLaren.

En ce qui concerne les numéros de course, on a également pensé au succès de la LM en 1995. La F1 GTR victorieuse portait alors le n°59 et les deux 720 GT3 Evo s'affronteront désormais en FIA WEC avec le n°59 et le n°95. Grégoire Saucy, James Cottingham et Nicolas Costa (#59) ainsi que Marino Sato, Nico Pino et Joshua Caygill (dans la #95) seront alors au volant.

"C'est un moment de fierté de dévoiler le nouveau look de McLaren pour son retour au Mans et au WEC", a déclaré Richard Dean (patron de United Autosports). "Le design s'inspire fondamentalement de la tradition de la course automobile, rappelant le vainqueur du Mans de 1995, tout en faisant partie - de manière indéniable - de la famille McLaren actuelle".