McLaren 720S GT3 2024 no WEC em papaia e preto

A United Autosports revelou o design dos dois McLaren 720S GT3 Evo que irão competir no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (FIA WEC) de 2024. O visual é uma reminiscência do passado.

Como é sabido, os carros GT3 vão juntar-se ao FIA WEC na época de 2024. A classe chamar-se-á então LMGT3. As nove marcas Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren e Porsche foram inscritas com dois carros cada. A United Autosports é responsável pela inscrição dos dois McLaren 720S GT3 Evo. A equipa britânica revelou agora o aspeto dos dois carros 720S GT3 Evo.

A cor básica dos carros é o preto. Isto é uma reminiscência do ano de 1995. Nessa altura, um McLaren F1 GTR preto com os pilotos Yannick Dalmas, Masanori Sekiya e J.J. Lehto venceu as 24 Horas de Le Mans. Para além do preto, a papaia também está presente de forma proeminente nos dois carros de 2024. Como é sabido, esta sempre foi a cor da McLaren.

O sucesso da LM de 1995 também foi recordado em termos de números de partida. O vitorioso F1 GTR usou o #59 na altura, e agora os dois 720 GT3 Evo vão competir no FIA WEC com os #59 e #95. Ao volante estarão Grégoire Saucy, James Cottingham e Nicolas Costa (#59) e Marino Sato, Nico Pino e Joshua Caygill (no #95).

"É um momento de orgulho revelar o novo visual da McLaren no seu regresso a Le Mans e ao WEC," disse Richard Dean (chefe da United Autosports). "O design está centrado na tradição das corridas, relembrando o vencedor de Le Mans de 1995 e ao mesmo tempo - inconfundivelmente - parte da atual família McLaren."