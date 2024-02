AF Corse-Ferrari privata in giallo nel FIA WEC 2024

Nella stagione 2024, 19 hypercar si contenderanno la vittoria assoluta nel FIA WEC. Tra queste ci sono tre Ferrari 499P. Come di consueto, le due vetture di serie gareggeranno in livrea rossa. La terza 499P, che AF Corse gestirà su base privata, è stata ora svelata.

La vettura è di colore giallo brillante e presenta anche alcuni elementi rossi. In linea di massima, il design della 499P privata è esattamente l'opposto di quello delle vetture di serie in termini di colori (anche se in alcune aree non è così). Comunque sia, la vettura privata è molto facile da distinguere da quelle di serie. Il giallo è anche un gradito tocco di colore nel campo del WEC.

Robert Kubica, Robert Shwartzman e Yifei Ye saranno al volante della vettura. La prima apparizione ufficiale avverrà il 24/25 febbraio, quando in Qatar si svolgeranno i test pre-stagionali del WEC (noti come Prologo). L'apertura della stagione 2024 avverrà nello stesso luogo il 2 marzo.