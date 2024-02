AF Corse-Ferrari privado de amarelo no FIA WEC 2024

A AF Corse revelou a pintura do Ferrari 499P que irá competir na temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC). A cor base é o amarelo. No entanto, existem também algumas partes vermelhas.

Na época de 2024, 19 hipercarros irão competir pelas vitórias gerais no FIA WEC. Entre eles estão três Ferrari 499P. Como habitualmente, os dois carros de trabalho irão competir com a pintura vermelha. O terceiro 499P, que a AF Corse irá conduzir numa base privada, foi agora revelado.

O carro é de cor amarela brilhante e também tem alguns elementos vermelhos. Grosso modo, o design do 499P privado é exatamente o oposto dos carros de fábrica em termos de cores (embora não seja o caso em algumas áreas). Seja como for, o carro particular é muito fácil de distinguir dos carros de fábrica. O amarelo é também um toque de cor bem-vindo no campo do WEC.

Robert Kubica, Robert Shwartzman e Yifei Ye estarão ao volante do carro. A primeira aparição oficial será a 24/25 de fevereiro, quando se realizar o teste de pré-temporada do WEC (conhecido como Prólogo) no Qatar. A abertura da época de 2024 terá lugar no mesmo local, a 2 de março.