Surprise : Honda s'offre une autre équipe d'usine

La Honda Racing Corporation, responsable de toutes les présentations d'usine du plus grand constructeur de motos, affrontera des concurrents parfois exotiques avec la "CR Electric Proto", une course de motocross électrique, dans le cadre de la Coupe du monde E-Xplorer. Pour cela, les Japonais ont même créé de toutes pièces leur propre équipe d'usine.

Ruben Faria, ancienne star espagnole de l'enduro et du rallye, est le chef d'équipe de l'équipe Honda. L'Italienne Francesca Nocera et l'Espagnol Tosha Schareina, star du rallye Honda, ont été engagés comme pilotes pour la CR Electric Proto. Le coup d'envoi de la E-Series sera donné les 16 et 17 février à Osaka, au Japon. Les autres étapes prévues sont la Norvège, la France, la Suisse avec Crans-Montana et l'Inde.

Neuf autres équipes seront représentées dans la série, chacune devant être composée d'une femme et d'un homme selon le livre des règles. Pour 2024, il y aura deux catégories : Une catégorie pour les hyperbikes avec des pneus standard et une puissance de 7 kwh et une catégorie GT pour les motos plus légères. Honda entre en lice dans la catégorie des hyperbikes avec la CR Electric Proto.

La série de courses électriques comprend une séance de qualification de dix minutes et trois courses de même durée. Une course de barrage pour les quatre meilleures équipes a lieu sur chaque site.

La moto Honda pèse 112 kilos. La moto a été testée par l'ancien pilote officiel américain de Honda, Trey Canard, et a été utilisée pour la première fois dans le cadre d'un événement national de motocross l'automne dernier au Japon, lors du All Japan Motocross Championship. À l'époque, Canard avait fait sensation en réalisant deux holeshots sur trois possibles.

Dans la Coupe du monde E-Xplorer, c'est l'Italienne Kiara Fontanesi, membre de l'équipe française KTM de Gravity, qui est la plus connue chez les femmes. Chez les hommes, c'est le cas du freestyler Robbie Madison, qui pilotera un Surron EBMX dans l'équipe australienne Maddwill.

En 2024, nous verrons des équipes d'usine Honda dans les séries de championnats du monde MotoGP, SBK, Rallye, MXGP et Trial, ainsi que dans les championnats américains de Supercross et de Motocross, les Suzuka Eight Hours et la Coupe du monde E-Xplorer.