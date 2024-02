Sorpresa: Honda acquisisce un altro team di lavoro

La Honda Racing Corporation, responsabile di tutte le apparizioni in fabbrica della più grande casa motociclistica, gareggerà contro alcuni concorrenti esotici nella E-Xplorer World Cup con il "CR Electric Proto", un motocross elettrificato e-racer. L'azienda giapponese ha persino creato un proprio team di lavoro a questo scopo.

L'ex stella spagnola dell'enduro e del rally Ruben Faria è il team boss della squadra Honda. L'italiana Francesca Nocera e la spagnola Tosha Schareina, pilota di rally, sono state ingaggiate come piloti per la CR Electric Proto. La Serie E prenderà il via il 16 e 17 febbraio a Osaka, in Giappone. Le altre tappe previste sono Norvegia, Francia, Svizzera con Crans-Montana e India.

La serie vedrà la partecipazione di altre nove squadre, ognuna delle quali dovrà avere una donna e un uomo, secondo il regolamento. Per il 2024 ci saranno due classi: Una categoria per hyperbike con pneumatici standard e 7 kwh di potenza e una classe GT per moto più leggere. Honda gareggerà nelle hyperbike con la CR Electric Proto.

Nella serie e-racing si terranno una sessione di qualificazione di dieci minuti e tre gare della stessa durata. Seguirà una gara di spareggio per i quattro migliori team di ogni sede.

La moto Honda pesa 112 kg. La moto è stata testata dall'ex pilota ufficiale Honda statunitense Trey Canard ed è stata utilizzata per la prima volta lo scorso autunno in Giappone in occasione dell'All Japan Motocross Championship, nell'ambito di un evento nazionale di motocross. In quell'occasione, Canard fece scalpore con due holeshot su tre possibili.

Nella Coppa del Mondo E-Xplorer femminile, l'italiana Kiara Fontanesi nel team francese KTM di Gravity è la più nota. Nella categoria maschile, lo stesso vale per il freestyler Robbie Madison, che guiderà una Surron EBMX nel team australiano Maddwill.

Nel 2024, vedremo squadre ufficiali Honda nei campionati mondiali MotoGP, SBK, Rally, MXGP e Trials, nonché nei campionati statunitensi Supercross e Motocross, nella Otto Ore di Suzuka e nella Coppa del Mondo E-Xplorer.