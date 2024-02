Surpresa: Honda adquire outra equipa de trabalho

A Honda está a colocar um ponto de exclamação contra a concorrência com uma recém-formada equipa de fábrica de E-Enduro-Cross e irá competir na Taça do Mundo de E-Xplorer em 2024.

A Honda Racing Corporation, responsável por todas as exibições de fábrica do maior fabricante de motos, vai competir contra alguns concorrentes exóticos na E-Xplorer World Cup com a "CR Electric Proto", uma e-racer de motocross electrificada. A empresa japonesa criou mesmo a sua própria equipa de trabalho para este efeito.

A antiga estrela espanhola do enduro e dos ralis, Ruben Faria, é o chefe de equipa da equipa Honda. A italiana Francesca Nocera e a espanhola Tosha Schareina, que voa muito alto nos ralis da Honda, foram contratadas como pilotos da CR Electric Proto. A E-Series terá início a 16/17 de fevereiro em Osaka, no Japão. As outras paragens previstas são a Noruega, França, Suíça com Crans-Montana e Índia.

Nove outras equipas estarão representadas na série, cada uma das quais deve ter uma mulher e um homem, de acordo com o regulamento. Haverá duas classes para 2024: Uma categoria para as hiperbikes com pneus normais e 7 kwh de potência e uma classe GT para motas mais leves. A Honda vai competir nas hiperbikes com a CR Electric Proto.

Na série e-racing, haverá uma sessão de qualificação de dez minutos e três corridas com a mesma duração. Segue-se uma corrida de repescagem para as quatro melhores equipas de cada local.

A mota Honda pesa 112 quilos. A moto foi testada por Trey Canard, antigo piloto de fábrica da Honda nos EUA, e foi utilizada pela primeira vez no outono passado no Japão, no Campeonato de Motocross do Japão, no âmbito de um evento nacional de motocross. Na altura, Canard causou sensação com dois dos três holeshots possíveis.

Na Taça do Mundo E-Xplorer feminina, a italiana Kiara Fontanesi na equipa francesa KTM da Gravity é a mais conhecida. Na categoria masculina, o mesmo se aplica ao freestyler Robbie Madison, que vai pilotar uma Surron EBMX na equipa australiana Maddwill.

Em 2024, veremos equipas de fábrica da Honda nos campeonatos mundiais de MotoGP, SBK, Rally, MXGP e Trials, bem como nos campeonatos de Supercross e Motocross dos EUA, nas Oito Horas de Suzuka e na E-Xplorer World Cup.