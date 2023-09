Toto Wolff : "La Mercedes reste une pochette surprise

Mercedes n'a pas remporté de GP depuis novembre 2022. Le chef d'équipe Toto Wolff admet que les pilotes et les techniciens n'ont pas complètement compris la voiture de 2023. Et il explique quel sera le plus gros problème à Singapour.

Quelle peut être la compétitivité de Mercedes à Singapour ? Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, répond : "Je préfère ne pas faire de promesses que nous ne pourrions pas tenir ensuite. Ce dont nous avons besoin ici à Singapour, c'est de faire un travail solide de construction jusqu'aux qualifications".

C'est chose faite : Mercedes a attiré l'attention lors de la deuxième séance d'essais, avec le troisième meilleur temps de George Russell et Lewis Hamilton en cinquième position. Wolff reste néanmoins prudent.

"Singapour est un circuit étrange pour nous : nous y avons eu de très bons week-ends et de très mauvais. Cette fois-ci, je m'attends à ce que quatre équipes soient proches les unes des autres à l'avant, et il est clair que nous voulons nous y mêler".

Dans le paddock, on se dit que la Mercedes devrait être plus rapide sur un circuit où les ailerons sont obligatoirement inclinés que sur une piste à haute vitesse comme Monza. Wolff relativise : "S'il est vrai que nous n'avons pas été aussi bons à Monza ou à Spa-Francorchamps que sur des circuits à fort appui, la Formule 1 est un peu plus complexe que cela. Surtout ici à Singapour, il est extrêmement difficile d'amener les pneus dans la meilleure fenêtre de travail. Si tu n'y parviens pas, tu es éliminé. La surchauffe des pneus est un énorme sujet en course".

Mercedes n'a pas connu de succès total depuis novembre 2022 (victoire de George Russell au Brésil). Sur les 14 Grands Prix disputés jusqu'à présent cette année, Lewis Hamilton et Russell ont obtenu cinq podiums (Hamilton deuxième en Australie et en Espagne, plus troisième au Canada et en Grande-Bretagne, Russell troisième en Espagne).



Lewis Hamilton a évoqué le fait qu'il était toujours en train d'en apprendre plus sur le modèle W14 de 2023. Wolff confirme : "J'aimerais que nous ayons compris entre-temps de quoi cette voiture a besoin. En réalité, la voiture est encore un sac à merveilles. Si le règlement est stable, une grande partie de ce que nous apprenons sur cette voiture sera également utile pour le modèle de l'année prochaine. Et comme toutes les équipes, nous travaillons actuellement à plein régime sur la voiture de course pour 2024".





2e séance d'essais, Singapour

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,120 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,018 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +0,235

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,358

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,465

06. Lando Norris (GB), McLaren, +0,591

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,692

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,732

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,897

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,985

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,019

12. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,165

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,241

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,270

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,341

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,357

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,455

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,704

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,207

20e Alex Albon (T), Williams, +3,438



1ère séance d'essais, Singapour

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,350 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,078 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,126

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,172

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,190

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,345

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,375

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,624

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,692

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,716

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,289

13. Alex Albon (T), Williams, +1,307

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,452

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,537

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,544

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,635

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,106

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,124

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +2,428