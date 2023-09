Toto Wolff: "La Mercedes rimane una sorpresa".

Quanto potrà essere competitiva la Mercedes a Singapore? Il team boss della Mercedes, Toto Wolff, ha dichiarato: "Preferisco non fare promesse che poi non possiamo mantenere. Quello che ci serve qui a Singapore è un solido lavoro di preparazione alle qualifiche".

Questo obiettivo è stato raggiunto: La Mercedes si è fatta notare nella seconda sessione di prove, con George Russell che ha fatto segnare il terzo tempo e Lewis Hamilton che ha chiuso al quinto posto. Tuttavia, Wolff rimane cauto.

"Singapore è una pista strana per noi: abbiamo avuto weekend molto buoni e altri pessimi. Questa volta mi aspetto che quattro squadre siano vicine in testa, e naturalmente noi vogliamo essere nel gruppo".

Il tenore del paddock: la Mercedes dovrebbe essere più veloce su una pista dove le ali a forte inclinazione sono obbligatorie che su una pista ad alta velocità come Monza. Wolff mette le cose in prospettiva: "Se è vero che a Monza o a Spa-Francorchamps non siamo stati così bravi come su piste con alta deportanza, la Formula 1 è un po' più complessa di così. Soprattutto qui a Singapore, è estremamente difficile portare gli pneumatici nella migliore finestra di lavoro. Se non ci riesci, sei fuori dalla finestra. Il surriscaldamento degli pneumatici è un problema enorme in gara".

La Mercedes non vince una gara dal novembre 2022 (vittoria di George Russell in Brasile), mentre Lewis Hamilton e Russell hanno ottenuto cinque podi nei 14 Gran Premi disputati quest'anno (Hamilton secondo in Australia e Spagna, più un terzo posto in Canada e Regno Unito, Russell terzo in Spagna).



Lewis Hamilton ha dichiarato di essere ancora in procinto di conoscere meglio il modello W14 2023. Wolff conferma: "Vorrei che avessimo già capito fino in fondo di cosa ha bisogno questa vettura. In realtà, la vettura è ancora un bagaglio da raccogliere. Con i regolamenti stabili, molto di ciò che impariamo su questa vettura è utile anche per il modello del prossimo anno. E come tutti i team, ora stiamo lavorando a pieno ritmo sulla vettura per il 2024".





2a prova, Singapore

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.120 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,018 sec.

03 George Russell (GB), Mercedes, +0,235

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,358

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,465

06 Lando Norris (GB), McLaren, +0.591

07 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.692

08 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.732

09 - Kevin Magnussen (DK), Haas, +0.897

10 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.985

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.019

12° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.165

13° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.241

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.270

15° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.341

16-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1.357

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.455

18° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.704

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.207

20° Alex Albon (T), Williams, +3.438



1a prova, Singapore

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33.350 min.

02 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,078 sec.

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,126

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,172

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,190

06 - George Russell (GB), Mercedes, +0.345

07 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.375

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.624

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.692

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +0.716

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.218

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.289

13° Alex Albon (T), Williams, +1.307

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.452

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.537

16° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.544

17° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.635

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2.106

19° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2.124

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.428