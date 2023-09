Carlos Sainz, Ferrari : "Red Bull Racing n'est pas en crise

Comme à Monza, Ferrari fait très bonne figure à Singapour. Charles Leclerc a été le plus rapide lors de la première séance d'essais, puis Carlos Sainz lors de la deuxième. Red Bull Racing est pour l'instant à la traîne.

Ferrari en tête à Singapour, ce n'est pas une surprise, car les Rouges étaient déjà très forts sur le circuit de Bakou. Mais la plupart des fans de Formule 1 ne s'attendaient pas à ce que Red Bull Racing termine la journée aux 7e (Sergio Pérez) et 8e (Max Verstappen) rangs.

Ferrari avait les deux voitures devant lors de la première séance d'essais (Charles Leclerc devant Carlos Sainz) et également lors de la deuxième (Sainz cette fois devant Leclerc). Que dit Sainz de la performance médiocre de Red Bull Racing, qui a jusqu'à présent gagné tous les Grands Prix de la saison ?

Le vainqueur du GP de Silverstone 2022 répond : "Red Bull Racing en crise ? Sans blague ! Je n'y crois pas un instant. Que les gens regardent tranquillement les courses d'endurance de RBR, c'est là qu'ils ont réalisé les meilleurs temps. Et s'ils affinent les réglages, ils auront bien sûr leur mot à dire ici aussi pour la pole".

"Nous avons bien commencé et il est clair que nous espérons être dans le coup samedi. Mais je suppose que ces espoirs sont aussi ceux d'Aston Martin, de Mercedes et de McLaren. Je pense que les fans peuvent s'attendre à une journée passionnante".

Carlos Sainz sait lui aussi qu'une voiture dominante ne l'est pas forcément à Singapour. Voir Mercedes, qui a eu du mal à s'imposer sur ce circuit même pendant des années de supériorité flagrante.



Sainz poursuit : "Singapour semble avoir ses propres lois. Nous avons déjà vécu ici les caprices les plus fous en ce qui concerne la hiérarchie habituelle. Jusqu'à présent, nous semblons bien nous débrouiller avec la piste, les réglages ont été bons dès la première séance d'essais".



"Mais en déduire automatiquement que nous serons en pole position serait présomptueux. Car la piste va encore accumuler massivement de l'adhérence, et il faut pouvoir suivre le rythme avec le set-up".





2e séance d'essais, Singapour

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,120 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,018 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +0,235

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,358

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,465

06. Lando Norris (GB), McLaren, +0,591

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,69d2

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,732

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,897

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,985

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,019

12. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,165

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,241

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,270

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,341

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,357

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,455

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,704

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,207

20e Alex Albon (T), Williams, +3,438



1ère séance d'essais, Singapour

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,350 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,078 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,126

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,172

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,190

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,345

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,375

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,624

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,692

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,716

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,289

13. Alex Albon (T), Williams, +1,307

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,452

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,537

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,544

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,635

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,106

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,124

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +2,428