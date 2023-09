Carlos Sainz, Ferrari: la Red Bull Racing non è in crisi

Come a Monza, anche a Singapore la Ferrari ha fatto un'ottima figura. Charles Leclerc è stato il più veloce nella prima sessione di prove, seguito da Carlos Sainz nella seconda. La Red Bull Racing è rimasta indietro per ora.

La Ferrari in testa a Singapore, beh, non è una sorpresa, perché le Rosse erano già forti sul circuito cittadino di Baku. Ma la maggior parte degli appassionati di Formula 1 non si sarebbe aspettata che la Red Bull Racing concludesse la giornata al 7° posto (Sergio Pérez) e all'8° (Max Verstappen).

La Ferrari ha avuto entrambe le vetture davanti nelle prime prove (Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz) e anche nelle seconde (Sainz questa volta davanti a Leclerc). Cosa dice Sainz della mediocre prestazione della Red Bull Racing, che finora ha vinto tutti i Gran Premi di questa stagione?

Il vincitore del GP di Silverstone del 2022 risponde: "Red Bull Racing in crisi? Non ci credo. Non ci credo neanche per un attimo. La gente dovrebbe dare un'occhiata alle prove di durata della RBR, è lì che fanno i tempi più veloci. E se perfezionano l'assetto, ovviamente avranno qualcosa da dire sulla pole qui".

"Abbiamo iniziato bene e chiaramente speriamo di essere sulla musica sabato. Ma credo che queste speranze siano anche per Aston Martin, Mercedes e McLaren. Credo che i tifosi possano aspettarsi una giornata emozionante".

Carlos Sainz sa anche che una vettura dominante non deve necessariamente dominare a Singapore. Vedi la Mercedes, che ha faticato su questo tracciato anche in anni di palese superiorità.



Sainz continua: "Singapore sembra avere le sue leggi. Qui abbiamo visto i capperi più selvaggi in termini di ordine di priorità. Finora sembra che stiamo affrontando bene la pista, il set-up è stato corretto fin dalle prime prove".



"Ma concludere automaticamente che saremo in pole position sarebbe presuntuoso. Perché la pista avrà ancora molto grip e bisogna essere in grado di tenere il passo con l'assetto".





2a prova, Singapore

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.120 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,018 sec.

03 George Russell (GB), Mercedes, +0,235

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,358

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,465

06 Lando Norris (GB), McLaren, +0.591

07 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,69d2

08 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.732

09 Kevin Magnussen (DK), Haas, +0.897

10 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.985

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.019

12° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.165

13° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.241

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.270

15° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.341

16-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1.357

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.455

18° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.704

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.207

20° Alex Albon (T), Williams, +3.438



1a prova, Singapore

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33.350 min.

02 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,078 sec.

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,126

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,172

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,190

06° George Russell (GB), Mercedes, +0.345

07 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.375

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.624

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.692

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +0.716

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.218

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.289

13° Alex Albon (T), Williams, +1.307

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.452

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.537

16° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.544

17° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.635

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2.106

19° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2.124

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.428