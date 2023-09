Charles Leclerc (Ferrari): "Es necesario dar un paso más".

En las dos sesiones de entrenamientos libres, los dos pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz, ocuparon las primeras posiciones de la tabla de tiempos. En la primera sesión, el piloto de Montecarlo estuvo por delante, pero por la tarde, el español fue el más rápido de los dos. El equipo no se lo esperaba, como admitió Leclerc después.

"Sí, estamos sorprendidos, pero no nos despegamos porque sólo es viernes y esperamos que los otros equipos muestren más de su verdadero potencial el sábado", explicó el monegasco al ser preguntado al respecto. "No podemos descansar con esta actuación, pero es cierto que no esperábamos este rendimiento, al menos no el viernes. Es un buen comienzo y ahora tenemos que centrarnos en nosotros mismos. Espero que consigamos mostrar el mismo rendimiento el sábado", añadió.

El coche se sintió bastante bien desde el principio, en contraste con Monza, informó Leclerc además. "En Monza, todavía tenía un coche difícil de pilotar el viernes, pero aprendimos la lección y aquí fuimos en una dirección diferente con el equilibrio. Dio sus frutos porque el coche se sintió muy bien desde la primera vuelta. Estoy muy contento, pero tenemos que dar un paso más para poder luchar en cabeza en la calificación", dijo.

No será fácil, como sabe el piloto de 25 años: "Es extremadamente difícil conseguir una buena vuelta, siempre lo es aquí en Singapur, por muchas razones. Hace mucho calor, los neumáticos se recalientan como locos y no tienes el mismo coche en el primer sector que en el último. Así que hay que adaptarse muy rápido. Pero es uno de mis circuitos favoritos y estoy deseando que empiece la sesión de clasificación. Lo haré lo mejor que pueda, por supuesto, como siempre".

2ª sesión libre, Singapur

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.120 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.018 seg.

03 George Russell (GB), Mercedes, +0.235

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.358

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.465

06º Lando Norris (GB), McLaren, +0,591

07 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.692

08 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.732

09 - Kevin Magnussen (DK), Haas, +0.897

10 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.985

11º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.019

12º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.165

13º Esteban Ocon (F), Alpine, +1.241

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.270

15º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.341

16º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1.357

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.455

18º Pierre Gasly (F), Alpine, +1.704

19º Logan Sargeant (USA), Williams, +2.207

20º Alex Albon (T), Williams, +3.438





1ª sesión libre, Singapur

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33.350 min

02 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.078 seg.

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.126

04º Lando Norris (GB), McLaren, +0.172

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.190

06º George Russell (GB), Mercedes, +0.345

07 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.375

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.624

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.692

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +0.716

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.218

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +1.289

13º Alex Albon (T), Williams, +1.307

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.452

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.537

16º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.544

17º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.635

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2.106

19º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2.124

20º Logan Sargeant (EE.UU.), Williams, +2.428