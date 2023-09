Charles Leclerc (Ferrari) : "Un pas de plus est nécessaire

Lors des deux séances d'essais libres, les deux pilotes Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz ont occupé les premières positions sur la feuille de temps. Lors de la première séance, le pilote de Monte-Carlo était en tête, mais le soir, l'Espagnol était le plus rapide des deux. L'équipe ne s'attendait pas à cela, comme l'a avoué Leclerc après coup.

"Oui, nous sommes surpris, mais nous ne décollons pas parce que ce n'est que vendredi et nous nous attendons à ce que les autres équipes montrent davantage leur vrai potentiel samedi", a expliqué le Monégasque en réponse à une question. "Nous ne pouvons pas nous reposer sur cette performance, mais il est vrai que nous ne nous attendions pas à une telle performance, du moins pas vendredi. C'est un bon départ et maintenant nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. J'espère que nous parviendrons à réaliser la même performance samedi", a-t-il ajouté.

Contrairement à Monza, la voiture s'est révélée plutôt bonne dès le début, a poursuivi Leclerc. "A Monza, j'avais une voiture difficile à piloter le vendredi, mais nous en avons tiré les leçons et ici, nous avons pris une autre direction pour l'équilibre. Cela a porté ses fruits, car la voiture a été géniale dès le premier tour. J'en suis très heureux, mais il faut faire un pas de plus pour pouvoir se battre devant en qualifications", a-t-il raconté.

Ce ne sera pas facile, comme le sait le pilote de 25 ans : "Il est extrêmement difficile de réaliser un bon tour, c'est toujours le cas ici à Singapour, et ce pour de nombreuses raisons. Il fait extrêmement chaud, les pneus surchauffent comme des fous et tu n'as pas la même voiture dans le premier secteur que dans le dernier. Tu dois donc t'adapter très rapidement. Mais c'est l'un de mes circuits préférés et je me réjouis de la qualification, rouler avec peu d'essence pendant la nuit sera certainement sublime. Je vais bien sûr faire de mon mieux, comme toujours".

2e séance d'essais, Singapour

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,120 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,018 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +0,235

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,358

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,465

06. Lando Norris (GB), McLaren, +0,591

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,692

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,732

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,897

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,985

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,019

12. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,165

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,241

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,270

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,341

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,357

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,455

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,704

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,207

20e Alex Albon (T), Williams, +3,438





1ère séance d'essais, Singapour

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,350 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,078 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,126

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,172

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,190

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,345

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,375

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,624

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,692

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,716

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,289

13. Alex Albon (T), Williams, +1,307

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,452

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,537

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,544

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,635

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,106

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,124

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +2,428