Charles Leclerc (Ferrari): "È necessario un ulteriore passo avanti".

La stella della Ferrari Charles Leclerc ammette, dopo le prove del venerdì a Singapore, che la squadra di Maranello non si aspettava di essere in una posizione così buona. Ma il monegasco sa anche che la concorrenza può migliorare.

In entrambe le sessioni di prove libere, i due piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno occupato le prime posizioni della classifica dei tempi. Nella prima sessione, il pilota di Monte Carlo era in testa, ma in serata lo spagnolo è stato il più veloce dei due. Il team non se lo aspettava, come ha ammesso Leclerc in seguito.

"Sì, siamo sorpresi, ma non ce ne andiamo perché è solo venerdì e ci aspettiamo che le altre squadre mostrino di più il loro vero potenziale sabato", ha spiegato il monegasco interpellato. "Non possiamo riposare su questa prestazione, ma è vero che non ce l'aspettavamo, almeno non venerdì. È un buon inizio e ora dobbiamo concentrarci su noi stessi. Spero che riusciremo a fare la stessa prestazione sabato", ha aggiunto.

La macchina si è sentita abbastanza bene fin dall'inizio, a differenza di Monza, ha riferito Leclerc. "A Monza ho avuto ancora una macchina difficile da guidare il venerdì, ma abbiamo imparato la lezione e qui siamo andati in una direzione diversa con il bilanciamento. La cosa ha dato i suoi frutti, perché la macchina si è sentita benissimo fin dal primo giro. Sono molto soddisfatto, ma dobbiamo fare un altro passo avanti per poter lottare con i primi in qualifica", ha detto.

Non sarà facile, come sa il 25enne: "È estremamente difficile fare un buon giro, lo è sempre qui a Singapore, per molte ragioni. Fa molto caldo, le gomme si surriscaldano a dismisura e nel primo settore non hai la stessa macchina dell'ultimo. Bisogna quindi adattarsi molto rapidamente. Ma è una delle mie piste preferite e non vedo l'ora di fare le qualifiche, anche se guidare di notte con poco carburante sarà sicuramente più difficile. Naturalmente farò del mio meglio, come sempre".

2a prova, Singapore

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.120 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,018 sec.

03 George Russell (GB), Mercedes, +0,235

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,358

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,465

06 Lando Norris (GB), McLaren, +0.591

07 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.692

08 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.732

09 - Kevin Magnussen (DK), Haas, +0.897

10 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.985

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.019

12° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.165

13° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.241

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.270

15° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.341

16-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1.357

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.455

18° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.704

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.207

20° Alex Albon (T), Williams, +3.438





1a prova, Singapore

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33.350 min.

02 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,078 sec.

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,126

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,172

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,190

06 - George Russell (GB), Mercedes, +0.345

07 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.375

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.624

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.692

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +0.716

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.218

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.289

13° Alex Albon (T), Williams, +1.307

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.452

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.537

16° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.544

17° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.635

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2.106

19° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2.124

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.428