George Russell (Mercedes) : "Nous pouvons être optimistes".

Après un week-end difficile à Monza, l'équipe Mercedes espérait avoir de meilleures cartes en main sur le circuit de Singapour, aux caractéristiques opposées. En effet, Lewis Hamilton et George Russell n'ont pas eu autant de mal à débuter le week-end qu'au Parc Royal.

Lors de la première séance, c'est encore le septuple champion du monde qui a pris l'avantage en réalisant le cinquième tour le plus rapide. Russell s'est classé juste derrière lui. Lors de la deuxième séance, qui s'est déroulée dans des conditions plus représentatives, le jeune Britannique a été le plus rapide des deux pilotes étoilés. A la fin, il a pu se réjouir du troisième meilleur tour, tandis que Hamilton a dû se contenter de la cinquième place.

Russell se réjouit : "Dans l'ensemble, ce fut un vendredi très positif pour nous. La voiture se sent vraiment bien sur la piste. Elle s'est définitivement améliorée avec les températures plus fraîches de la deuxième séance d'essais, mais même dans les conditions un peu atypiques de la première séance du jour, elle se sentait encore correcte".

"Les temps de plusieurs voitures étaient très proches les uns des autres. Ferrari avait l'air rapide, surtout sur un seul tour. Les performances en long run d'un certain nombre d'adversaires étaient également fortes, mais nous pouvons être optimistes", a souligné l'actuel septième du championnat. Et il a promis : "Nous allons faire notre travail habituel pendant la nuit et nous espérons trouver quelques améliorations pour samedi".

Evoquant le nouveau tracé, qui résulte de travaux d'assainissement à proximité de la piste, Russell a déclaré : "J'aime beaucoup le nouvel agencement de la piste. Il rend le dernier secteur et le tour dans son ensemble beaucoup plus fluides. Cela améliore certainement l'expérience au volant et devrait contribuer à une meilleure course dimanche. Le nouveau revêtement de la piste dans les virages 1 à 5 est également une amélioration".

2e séance d'essais, Singapour

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,120 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,018 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +0,235

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,358

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,465

06. Lando Norris (GB), McLaren, +0,591

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,692

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,732

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,897

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,985

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,019

12. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,165

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,241

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,270

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,341

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,357

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,455

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,704

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,207

20e Alex Albon (T), Williams, +3,438





1ère séance d'essais, Singapour

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,350 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,078 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,126

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,172

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,190

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,345

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,375

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,624

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,692

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,716

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,289

13. Alex Albon (T), Williams, +1,307

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,452

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,537

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,544

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,635

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,106

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,124

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +2,428