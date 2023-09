George Russell (Mercedes): "Posso essere ottimista".

George Russell, stella della Mercedes, è riuscito a migliorare nella seconda sessione di prove a Singapore e alla fine si è accontentato del terzo tempo sul giro. È quindi fiducioso per il resto del weekend.

Dopo il difficile weekend di Monza, il team Mercedes sperava di avere maggiori possibilità sul circuito cittadino di Singapore, con le sue caratteristiche contrastanti. In effetti, Lewis Hamilton e George Russell non hanno avuto problemi all'inizio del weekend come al Royal Park.

Nella prima sessione, il sette volte campione del mondo era ancora in testa, facendo segnare il quinto giro più veloce. Russell si è schierato subito dietro di lui. Nella seconda sessione, svoltasi in condizioni più rappresentative, il giovane britannico è stato il più veloce dei due piloti titolari. Alla fine, si è accontentato del terzo giro più veloce, mentre Hamilton si è dovuto accontentare del quinto posto.

Russell è soddisfatto: "Nel complesso è stato un venerdì molto positivo per noi. La macchina si sente davvero bene in pista. È migliorata decisamente con le temperature più fresche della seconda sessione, ma si sentiva ancora bene nelle condizioni un po' atipiche della prima sessione della giornata".

"I tempi di diverse vetture sono stati molto vicini. La Ferrari è sembrata veloce, soprattutto nel giro singolo. Anche le prestazioni a lungo termine di alcuni avversari erano forti, ma possiamo essere ottimisti", ha sottolineato l'attuale settimo pilota del WRC. E ha promesso: "Faremo il nostro solito lavoro durante la notte e speriamo di trovare qualche miglioramento per sabato".

Riferendosi alla nuova configurazione del tracciato, frutto di lavori di ripristino nei pressi della pista, Russell ha detto: "Mi piace molto il nuovo tracciato. Rende l'ultimo settore e il giro nel suo complesso molto più scorrevoli. Migliora decisamente l'esperienza al volante e dovrebbe contribuire a una gara migliore domenica. Anche la nuova superficie della pista nelle curve da 1 a 5 è un miglioramento".

2a prova, Singapore

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.120 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,018 sec.

03 George Russell (GB), Mercedes, +0,235

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,358

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,465

06 Lando Norris (GB), McLaren, +0.591

07 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.692

08 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.732

09 - Kevin Magnussen (DK), Haas, +0.897

10 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.985

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.019

12° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.165

13° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.241

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.270

15° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.341

16-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1.357

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.455

18° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.704

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.207

20° Alex Albon (T), Williams, +3.438





1a prova, Singapore

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33.350 min.

02 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,078 sec.

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,126

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,172

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,190

06° George Russell (GB), Mercedes, +0.345

07 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.375

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.624

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.692

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +0.716

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.218

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.289

13° Alex Albon (T), Williams, +1.307

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.452

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.537

16° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.544

17° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.635

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2.106

19° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2.124

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.428