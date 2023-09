Fred Vasseur (Ferrari) : "Malheureusement, pas de pole vendredi

Ferrari a connu des hauts et des bas sur le traître circuit de Singapour : six fois en treize éditions de la course de nuit, un pilote Ferrari a pu partir de la meilleure position sur la grille de départ, mais les Italiens n'ont réussi à transformer la pole en victoire que deux fois, avec Fernando Alonso en 2010 et avec Sebastian Vettel en 2015.

En 2008, Ferrari a perdu des points importants au championnat du monde lorsque Felipe Massa s'est enfui avec la durite du réservoir lors d'un arrêt au stand. Et en 2017, les deux Ferrari ont été éliminées peu après le départ parce que Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel se sont retrouvés coincés entre Max Verstappen et qu'une collision n'a pu être évitée.

Le directeur de l'équipe Ferrari Fred Vasseur le sait donc : Il peut se passer beaucoup de choses à Singapour. Après un vendredi encourageant, avec les meilleurs temps de ses pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz, le Français déclare : "Malheureusement, les meilleures places sur la grille ne sont pas attribuées le vendredi. Mais nous nous sommes réjouis d'une première journée d'essais sans problème. Cela peut continuer ainsi".

Vasseur prévient : "C'est aussi une chose d'être rapide sur un tour, et une autre de réussir à gérer les pneus en course".





2e séance d'essais, Singapour

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,120 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,018 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +0,235

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,358

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,465

06. Lando Norris (GB), McLaren, +0,591

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,69d2

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,732

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,897

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,985

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,019

12. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,165

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,241

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,270

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,341

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,357

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,455

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,704

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,207

20e Alex Albon (T), Williams, +3,438



1ère séance d'essais, Singapour

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,350 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,078 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,126

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,172

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,190

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,345

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,375

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,624

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,692

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,716

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,289

13. Alex Albon (T), Williams, +1,307

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,452

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,537

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,544

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,635

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,106

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,124

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +2,428