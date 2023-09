Fred Vasseur (Ferrari): Purtroppo niente pole venerdì

La Ferrari ha avuto un venerdì molto forte a Singapore: Dopo entrambe le sessioni di prove, i piloti rossi erano in testa. Ma il boss della squadra Fred Vasseur rimane cauto sulle possibilità della Ferrari in qualifica.

La Ferrari ha vissuto alti e bassi sull'insidioso circuito cittadino di Singapore: per sei volte nelle tredici edizioni della gara notturna finora disputate, un pilota Ferrari è partito dalla migliore posizione in griglia, ma gli italiani sono riusciti a trasformare la pole in vittoria solo due volte con lo stesso pilota, con Fernando Alonso nel 2010 e Sebastian Vettel nel 2015.

Nel 2008, la Ferrari ha perso punti importanti per il campionato quando Felipe Massa è scappato con il tubo del carburante durante il pit stop. Nel 2017, invece, entrambe le Ferrari sono uscite di scena poco dopo la partenza perché Kimi Räikkönen e Sebastian Vettel avevano intrappolato Max Verstappen tra loro e non era più possibile evitare una collisione.

Il boss della scuderia Ferrari, Fred Vasseur, lo sa bene: A Singapore possono succedere molte cose. Dopo l'incoraggiante venerdì con i migliori tempi dei suoi piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz, il francese afferma: "Purtroppo le migliori posizioni in griglia non vengono assegnate il venerdì. Ma siamo stati soddisfatti di una prima giornata di prove senza problemi. Possiamo continuare così".

Vasseur avverte: "Una cosa è essere veloci sul giro e un'altra è gestire bene gli pneumatici in gara".





2a prova, Singapore

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.120 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,018 sec.

03 George Russell (GB), Mercedes, +0,235

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,358

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,465

06 Lando Norris (GB), McLaren, +0.591

07 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,69d2

08 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.732

09 Kevin Magnussen (DK), Haas, +0.897

10 - Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.985

11° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.019

12° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.165

13° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.241

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.270

15° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.341

16-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1.357

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.455

18° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.704

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.207

20° Alex Albon (T), Williams, +3.438



1a prova, Singapore

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33.350 min.

02 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,078 sec.

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,126

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,172

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,190

06° George Russell (GB), Mercedes, +0.345

07 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.375

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.624

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.692

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +0.716

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.218

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.289

13° Alex Albon (T), Williams, +1.307

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.452

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.537

16° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.544

17° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.635

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2.106

19° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2.124

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.428