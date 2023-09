Les qualifications de Singapour à la télévision : L'importance de la pole

Sur les circuits urbains de Formule 1, la règle d'or des fans est que la pole position est la moitié de la bataille pour la victoire du Grand Prix. Mais ce n'est pas toujours vrai. A Barcelone, par exemple, le futur vainqueur est plus souvent parti de la meilleure place sur la grille que dans les méandres des glissières de sécurité de Monaco.

Comme à Monte-Carlo, la voiture de sécurité est souvent en piste à Singapour. Cela peut bouleverser le cours de la course. Pour être précis, le pilote de la voiture de sécurité Bernd Mayländer a dû entrer en piste lors de chacun des treize GP de Singapour qui ont eu lieu jusqu'à présent.

Néanmoins, la liste ci-dessous nous permet de le constater : Sur treize Grands Prix, le vainqueur est parti huit fois de la pole. Le taux de victoire est donc de plus de 61 pour cent.



GP de Singapour 2008

Pole position : Felipe Massa (BR), Ferrari

Vainqueur : Fernando Alonso (E), Renault



GP de Singapour 2009

Pole position : Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

Vainqueur : Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes



GP de Singapour 2010

Pole position : Fernando Alonso (E), Ferrari

Vainqueur : Fernando Alonso (E), Ferrari



GP de Singapour 2011

Pole position : Sebastian Vettel (All), Red Bull Racing-Renault

Vainqueur : Sebastian Vettel (All), Red Bull Racing-Renault



GP de Singapour 2012

Pole position : Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

Vainqueur : Sebastian Vettel (All), Red Bull Racing-Renault



GP de Singapour 2013

Pole position : Sebastian Vettel (All), Red Bull Racing-Renault

Vainqueur : Sebastian Vettel (All), Red Bull Racing-Renault



GP de Singapour 2014

Pole position : Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Vainqueur : Lewis Hamilton (GB), Mercedes



GP de Singapour 2015

Pole position : Sebastian Vettel (D), Ferrari

Vainqueur : Sebastian Vettel (D), Ferrari



GP de Singapour 2016

Pole position : Nico Rosberg (D), Mercedes

Vainqueur : Nico Rosberg (D), Mercedes



GP de Singapour 2017

Pole position : Sebastian Vettel (D), Ferrari

Vainqueur : Lewis Hamilton (GB), Mercedes



GP de Singapour 2018

Pole position : Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Vainqueur : Lewis Hamilton (GB), Mercedes



GP de Singapour 2019

Pole position : Charles Leclerc (MC), Ferrari

Vainqueur : Sebastian Vettel (D), Ferrari



GP de Singapour 2022

Pole position : Charles Leclerc (MC), Ferrari

Vainqueur : Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing-Honda



Pour savoir tout ce qui se passe pendant les qualifications, le mieux est de consulter notre très populaire live-ticker. Nous avons également résumé les principales dates de diffusion de Sky, ServusTV, ORF et SRF.



Le GP de Singapour à la télévision

Samedi 16 septembre

11h00 : Sky Sport F1 - Warm up ! La spéciale sport automobile

11h15 : Sky Sport F1 - Début de la couverture de la troisième séance d'entraînement

11h15 : ServusTV - Début de la couverture de la troisième séance d'entraînement

11h30 : Troisième entraînement

14h30 : Sky Sport F1 - Début de la couverture des qualifications

14h30 : ServusTV - Début de la couverture des qualifications

15.00 heures : Qualifications

16h00 : ServusTV - Analyse des qualifications

16h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse qualifications

17h00 : Sky Sport F1 - Always a Racer ! Timo Glock et son aventure en Porsche Supercup

17h30 : Sky Sport F1 - George Russell - Le test du détecteur de mensonge

17h45 : Sky Sport F1 - Top 10 : Moments of Brilliance - Kimi Räikkönen

18h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

19.30 heures : Sky Sport F1 - Top 10 : Moments of Brilliance - Fernando Alonso

19h45 : Sky Sport F1 - Qualifications compactes

20h00 : Sky Sport F1 - George Russell - Le test du détecteur de mensonge

20h15 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

21h45 : Sky Sport F1 - Hardenacke rencontre ... (Mick Schumacher)

23h15 : Sky Sport F1 - Qualifications compactes

23.30 heures : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP d'Italie



Dimanche 17 septembre

06h00 : Sky Sport F1 - Grand Prix de Singapour 2019

08h00 : Sky Sport F1 - Qualifications compactes

08h15 : Sky Sport F1 - Grand Prix de Singapour 2022

10h15 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

11h45 : Sky Sport F1 - George Russell - Le test du détecteur de mensonge

12h00 : Sky Sport F1 - Hardenacke rencontre ... (Mick Schumacher)

12h00 : ServusTV - Rapports préliminaires du GP de Singapour

12.30 : Sky Sport F1 - Rapports préliminaires du GP de Singapour

13h20 : SRF 2 - Début de la couverture du GP de Singapour

14h00 : ServusTV - Début de la couverture du GP de Singapour

14.00 heures : Grand Prix de Singapour

15h40 : ServusTV - Analyse du GP de Singapour

15h45 : Sky Sport F1 - Analyses et interviews

16h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse course

17h00 : Sky Sport F1 - Le carnet de notes de Ted

17h00 : ORF 1 - Highlights du GP de Singapour

17h30 : Sky Sport F1 - Reprise de la course

18h20 : ORF 1 - Motorhome

19h30 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP d'Italie

19h45 : Sky Sport F1 - Always a Racer ! Timo Glock et son aventure en Porsche Supercup

20h15 : Sky Sport F1 - Reprise de la course

23h15 : Sky Sport F1 - Course compacte