Le qualifiche di Singapore in TV: Ecco quanto è importante la pole

Nei circuiti stradali di Formula 1, la regola dei tifosi è che la pole position è metà della battaglia per vincere il Gran Premio. Ma questo non è sempre vero. A Barcellona, per esempio, il vincitore finale è partito dalla migliore posizione di partenza più spesso che nella mischia delle barriere di Monaco.

Come a Montecarlo, anche a Singapore la safety car è spesso in pista. Questo può stravolgere il corso della gara. Per la precisione, il pilota della safety car Bernd Mayländer è dovuto scendere in pista in ognuno dei tredici GP di Singapore finora disputati.

Tuttavia, come si può vedere dall'elenco che segue: In tredici Gran Premi, il vincitore è partito dalla pole otto volte. La percentuale di vittorie è quindi superiore al 61%.



GP di Singapore 2008

Pole position: Felipe Massa (BR), Ferrari

Vincitore: Fernando Alonso (E), Renault



GP di Singapore 2009

Pole position: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

Vincitore: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes



GP di Singapore 2010

Pole position: Fernando Alonso (E), Ferrari

Vincitore: Fernando Alonso (E), Ferrari



GP di Singapore 2011

Pole position: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

Vincitore: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault



GP di Singapore 2012

Pole position: Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes

Vincitore: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault



GP di Singapore 2013

Pole position: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault

Vincitore: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing-Renault



GP di Singapore 2014

Pole position: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Vincitore: Lewis Hamilton (GB), Mercedes



GP di Singapore 2015

Pole position: Sebastian Vettel (D), Ferrari

Vincitore: Sebastian Vettel (D), Ferrari



GP di Singapore 2016

Pole position: Nico Rosberg (D), Mercedes

Vincitore: Nico Rosberg (D), Mercedes



GP di Singapore 2017

Pole position: Sebastian Vettel (D), Ferrari

Vincitore: Lewis Hamilton (GB), Mercedes



GP di Singapore 2018

Pole position: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Vincitore: Lewis Hamilton (GB), Mercedes



GP di Singapore 2019

Pole position: Charles Leclerc (MC), Ferrari

Vincitore: Sebastian Vettel (D), Ferrari



GP di Singapore 2022

Pole position: Charles Leclerc (MC), Ferrari

Vincitore: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing-Honda



Per sapere cosa succede nelle qualifiche, consultate il nostro popolare live ticker. Abbiamo anche riassunto gli appuntamenti più importanti trasmessi da Sky, ServusTV, ORF e SRF.



Il GP di Singapore in TV

Sabato 16 settembre

11.00: Sky Sport F1 - Warm up! Lo Speciale Motorsport

11.15: Sky Sport F1 - Inizio della copertura delle terze prove libere

11.15: ServusTV - Inizio delle terze prove libere

11.30: Terze prove libere

14.30: Sky Sport F1 - Inizio delle qualifiche

14.30: ServusTV - Inizio delle qualifiche

15.00: Qualifiche

16.00: ServusTV - Analisi delle qualifiche

16.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa qualifiche

17.00: Sky Sport F1 - Sempre in gara! Timo Glock e la sua avventura nella Porsche Supercup

17.30: Sky Sport F1 - George Russell - Il test della macchina della verità

17.45: Sky Sport F1 - Top 10: Momenti di brillantezza - Kimi Räikkönen

18.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

19.30: Sky Sport F1 - Top 10: Momenti di Brillantezza - Fernando Alonso

19.45: Sky Sport F1 - Qualifiche compatte

20.00: Sky Sport F1 - George Russell - Il test della macchina della verità

20.15: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

21.45: Sky Sport F1 - Hardenacke incontra... (Mick Schumacher)

23.15: Sky Sport F1 - Qualifiche compatte

23.30: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Italia



Domenica 17 settembre

06.00: Sky Sport F1 - Gran Premio di Singapore 2019

08.00: Sky Sport F1 - Qualifiche compact

08.15: Sky Sport F1 - Gran Premio di Singapore 2022

10.15: Sky Sport F1 - Replay qualifiche

11.45: Sky Sport F1 - George Russell - La macchina della verità

12.00: Sky Sport F1 - Hardenacke incontra... (Mick Schumacher)

12.00: ServusTV - Le cronache preliminari del GP di Singapore

12.30: Sky Sport F1 - Le anticipazioni sul GP di Singapore

13.20: SRF 2 - Inizio copertura GP di Singapore

14.00: ServusTV - Inizio copertura GP di Singapore

14.00: Gran Premio di Singapore

15.40: ServusTV - Analisi GP di Singapore

15.45: Sky Sport F1 - Analisi e interviste

16.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa di gara

17.00: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

17.00: ORF 1 - Highlights GP Singapore

17.30: Sky Sport F1 - Replay della gara

18.20: ORF 1 - Motorhome

19.30: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Italia

19.45: Sky Sport F1 - Sempre in gara! Timo Glock e la sua avventura nella Porsche Supercup

20.15: Sky Sport F1 - Ripetizione della gara

23.15: Sky Sport F1 - Gara compatta