Red Bull Racing : La série de victoires prend-elle fin à Singapour ?

Les pilotes de Formule 1 ont déjà disputé 14 Grands Prix cette année et 14 fois, un pilote Red Bull Racing est monté sur la plus haute marche du podium. En Arabie saoudite et à Bakou, Sergio Pérez a été le premier à voir le drapeau à damier.

Toutes les autres courses ont été remportées par Max Verstappen. Le champion en titre a remporté à Monza sa dixième victoire consécutive de la saison, établissant ainsi un nouveau record du plus grand nombre de victoires consécutives en GP.

Le double champion semble imbattable dans la voiture actuelle de Red Bull Racing. Mais cette série de succès pourrait prendre fin à Singapour, comme le rappelle le chef d'équipe Christian Horner.

Le Britannique avoue devant la caméra de "Sky Sports F1" : "Ce circuit est l'un des plus difficiles pour nous. Car les caractéristiques du circuit ne correspondent pas aux points forts de notre voiture". Vendredi, Sergio Pérez et Max Verstappen ont terminé les essais aux 7e et 8e places.

"Nous devons donc être à notre meilleur niveau pour poursuivre notre série de victoires", affirme le directeur de l'équipe championne du monde. Et en regardant la concurrence, il explique : "On voit que Ferrari est très forte ici, et que McLaren et Mercedes sont aussi dans la musique. Ce sera donc un week-end très disputé".

"Cette année, nous avons surtout été forts sur les circuits à haute vitesse, c'est dans les combinaisons de virages rapides que les points forts de la RB19 s'expriment. En revanche, les virages à 90 degrés sont un plus grand défi pour nous, comme nous l'avons vu à Monaco et en Azerbaïdjan", précise Horner.

2e séance d'essais, Singapour

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,120 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,018 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +0,235

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,358

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,465

06. Lando Norris (GB), McLaren, +0,591

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,692

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,732

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,897

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,985

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,019

12. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,165

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,241

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,270

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,341

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,357

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,455

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,704

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,207

20e Alex Albon (T), Williams, +3,438





1ère séance d'essais, Singapour

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,350 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,078 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,126

04 Lando Norris (GB), McLaren, +0,172

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,190

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,345

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,375

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,624

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,692

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,716

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,218

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,289

13. Alex Albon (T), Williams, +1,307

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,452

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,537

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,544

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,635

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +2,106

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,124

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +2,428