FP3 Singapur: Sainz arriba, Max Verstappen con problemas

Poco menos de cuatro horas antes del inicio de la última hora de entrenamientos libres en Singapur, un chaparrón cayó sobre el circuito urbano de Marina Bay. La pista volvió a secarse rápidamente para que las estrellas del GP pudieran salir con neumáticos lisos. La pista tardó un poco en llenarse, después de 10 minutos apenas la mitad de los pilotos se habían asomado a la pista al menos una vez.

Los primeros tiempos sugerían que Red Bull Racing había ganado terreno durante la noche, Verstappen era tercero en la tabla de tiempos después de seis vueltas, a 0,465 segundos de la mejor marca establecida por Carlos Sainz. Ambos rodaban con el compuesto medio duro. George Russell, que en ese momento se encontraba entre el líder del equipo Ferrari y el defensor del título, por otro lado, había marcado su tiempo con los neumáticos más blandos.

El piloto de Mercedes se había hecho brevemente con la primera posición, pero Sainz le siguió y volvió a ser el más rápido. El español ya había marcado el mejor tiempo el día anterior. El debutante Liam Lawson tuvo más problemas, haciendo un trompo en la segunda curva, pero tuvo suerte de no acabar en la barrera de la pista.

El neozelandés, sustituto del lesionado Daniel Ricciardo, pudo continuar ileso. Leclerc también se salió de la pista al pasarse de frenada en la primera curva. Al igual que Lawson, el monegasco pudo continuar tras el percance.

Russell mejoró su tiempo de vuelta a 1:32.883 min para ser el más rápido de nuevo, detrás de él se alineó su compañero de equipo Lewis Hamilton, que se mantuvo 0.222 seg más lento. Al igual que su compañero de equipo, el siete veces campeón del mundo también montaba el compuesto blando.

A mitad de carrera, el orden era: Russell por delante de Hamilton, Sainz, Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Logan Sargeant, Alex Albon, Sergio Pérez, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Lawson, Guanyu Zhou y Oscar Piastri.

Verstappen frenó en la primera curva cuando intentaba una vuelta más rápida y su equipo le aconsejó que abandonara el intento y entrara en boxes, lo que hizo el líder del mundial. Un error en el camino de vuelta a boxes lo cometió el veterano Bottas, que eligió el camino equivocado en la entrada al pit lane y fue amonestado por ello.

Mientras la mayoría de los pilotos esperaban a los últimos minutos de la sesión para completar sus simulaciones de clasificación, Russell marcó un nuevo mejor tiempo. Su tiempo de 1:32.364 min fue significativamente más rápido, pero se vio rápidamente superado por Norris, que cubrió los 4.940 km 61 milésimas más rápido. Los espectadores del circuito urbano de Marina Bay también vieron resbalones en los minutos finales, con Albon teniendo que tomar la salida de emergencia en la curva 14.

Sainz no se dejó impresionar y se puso en cabeza con un tiempo de 1:32.065 min, su compañero de equipo tuvo que conformarse con la posición 3 por el momento. Las cosas no le fueron tan bien a Verstappen, que se quejó repetidamente de la caja de cambios al subir de marcha. "No puedo conducir así", se quejó por radio el 47 veces ganador de un GP.

No obstante, el holandés pudo mejorar y recortar la diferencia con el mejor tiempo de Sainz a algo menos de tres décimas, lo que le valió para ser cuarto. También después de la sesión, explicó por radio: "Se ha suavizado un poco, pero aún está lejos de ser como debería. Y el problema no es sólo en las reducciones, sino también en las subidas".

3ª sesión libre, Singapur

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.065 min

02 George Russell (GB), Mercedes, +0.069 seg.

03º Lando Norris (GB), McLaren, +0.238

04º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.313

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.316

06º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.470

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.665

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.719

09 Nico Hülkenberg (D), Haas, +0.831

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.880

11º Kevin Magnussen (DK), Haas, +0.905

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +0.914

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.986

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.061

15º Pierre Gasly (F), Alpine, +1.286

16º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.292

17º Alex Albon (T), Williams, +1.305

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.475

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.572

20º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.643