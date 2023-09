FP3 Singapour : Sainz au top, Max Verstappen en difficulté

Lors de la dernière heure d'essais libres à Singapour, Carlos Sainz a de nouveau été le pilote GP le plus rapide sur le circuit routier. Le champion en titre Max Verstappen a connu des problèmes, mais a tout de même réussi à réaliser le quatrième tour le plus rapide.

A peine quatre heures avant le début de la dernière heure d'essais libres à Singapour, une averse s'est abattue sur le circuit routier de Marina Bay. La piste est rapidement redevenue sèche, ce qui a permis aux stars du GP de sortir en slicks. Il a fallu un certain temps pour que la piste se remplisse, après 10 minutes, à peine la moitié des pilotes s'étaient montrés au moins une fois sur la piste.

Les premiers temps laissaient penser que Red Bull Racing avait progressé durant la nuit, Verstappen occupant la troisième4nde place sur la feuille de temps après six tours, à 0,465 seconde du meilleur chrono établi par Carlos Sainz. Les deux pilotes étaient en pneus mi-durs. George Russell, qui se trouvait à ce moment-là entre le leader de l'équipe Ferrari et le champion en titre, avait en revanche établi son temps avec les pneus les plus tendres.

Le pilote Mercedes avait brièvement pris la tête de la course, mais Sainz avait enchaîné et était ainsi redevenu le plus rapide. La veille, l'Espagnol avait déjà établi le meilleur temps. Le rookie Liam Lawson a eu plus de mal, il a tourné dans le deuxième virage mais a eu de la chance dans son malheur et n'a pas atterri dans les limites de la piste.

Le Néo-Zélandais, qui remplace le pilote titulaire d'AlphaTauri Daniel Ricciardo, blessé, a donc pu repartir sans encombre. Leclerc s'est lui aussi retrouvé hors piste lorsqu'il a manqué son point de freinage dans le premier virage. Comme Lawson, le Monégasque a pu continuer après sa bourde.

Russell a amélioré son temps au tour à 1:32,883 min et était à nouveau le plus rapide. Derrière lui, son coéquipier Lewis Hamilton s'est classé 0,222 sec plus bas. Comme son coéquipier, le septuple champion du monde a utilisé le mélange tendre.

A mi-parcours, l'ordre était le suivant : Russell devant Hamilton, Sainz, Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Logan Sargeant, Alex Albon, Sergio Pérez, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Lawson, Guanyu Zhou et Oscar Piastri.

En essayant de faire un tour plus rapide, Verstappen a freiné dans le premier virage et son équipe lui a conseillé d'arrêter sa tentative et de rentrer au stand, ce que le leader du championnat a fait. Le vétéran Bottas a commis une erreur en rentrant aux stands : il a pris le mauvais chemin à l'entrée de la voie des stands et a reçu un avertissement pour cela.

Alors que la plupart des pilotes attendaient les dernières minutes de la séance pour effectuer leurs simulations de qualification, Russell a établi un nouveau meilleur temps. Avec 1:32,364 min, il était nettement plus rapide, mais il a néanmoins été rapidement supplanté par Norris, qui a bouclé les 4,940 km 61 millièmes plus vite. Les spectateurs du circuit de Marina Bay Street ont également assisté à des dérapages dans les dernières minutes, Albon devant par exemple sortir en urgence au virage 14.

Sainz n'a pas été impressionné et a pris la tête avec 1:32,065 min, son coéquipier devant se contenter de la troisième position. Les choses se sont moins bien passées pour Verstappen, qui s'est plaint pour la énième fois de la boîte de vitesses lors du passage à la vitesse supérieure. "Je ne peux pas conduire comme ça", s'est plaint à la radio l'homme aux 47 victoires en GP.

Le Néerlandais a néanmoins réussi à s'améliorer et à réduire l'écart avec le meilleur temps de Sainz à un peu moins de trois dixièmes, ce qui lui a permis de se classer quatrième. Même après la séance, il a expliqué par radio : "C'est devenu un peu plus doux, mais c'est encore loin de ce que cela devrait être. Et le problème n'existe pas seulement quand on rétrograde, mais aussi quand on passe à la vitesse supérieure".

3e séance d'essais, Singapour

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32,065 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +0,069 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,238

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,313

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,316

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,470

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,665

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,719

09. Nico Hülkenberg (All), Haas, +0,831

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,880

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,905

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,914

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,986

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,061

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,286

16. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,292

17. Alex Albon (T), Williams, +1,305

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,475

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,572

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +1,643