FP3 Singapore: Sainz al top, Max Verstappen con problemi

A poco meno di quattro ore dall'inizio dell'ultima ora di prove libere a Singapore, una pioggia si è abbattuta sul circuito cittadino di Marina Bay. La pista si è asciugata rapidamente per consentire alle star del GP di partire con le gomme slick. La pista ha impiegato un po' di tempo per riempirsi, dopo 10 minuti appena la metà dei piloti era scesa in pista almeno una volta.

I primi tempi suggeriscono che la Red Bull Racing ha guadagnato durante la notte, Verstappen era terzo nella classifica dei tempi dopo sei giri, a 0,465 secondi dal miglior tempo di Carlos Sainz. Entrambi erano sulla mescola media e dura. George Russell, che a questo punto si trovava tra il leader del team Ferrari e il campione in carica, invece, aveva fatto segnare il suo tempo con le gomme più morbide.

Il pilota della Mercedes ha brevemente conquistato la prima posizione, ma Sainz ha seguito il suo esempio ed è stato nuovamente il più veloce. Lo spagnolo aveva già ottenuto il miglior tempo il giorno prima. Il debuttante Liam Lawson ha avuto più problemi, andando in testacoda alla seconda curva, ma è stato fortunato a non finire nella barriera della pista.

Il neozelandese, che sostituisce l'infortunato Daniel Ricciardo, titolare dell'AlphaTauri, ha quindi potuto proseguire indenne. Anche Leclerc si è trovato fuori pista quando ha mancato il punto di frenata alla prima curva. Come Lawson, il monegasco ha potuto continuare dopo l'incidente.

Russell ha migliorato il suo tempo sul giro fino a 1:32.883 min per essere di nuovo il più veloce, dietro di lui si è schierato il suo compagno di squadra Lewis Hamilton, che è rimasto 0,222 sec più lento. Come il suo compagno di scuderia, anche il sette volte campione del mondo montava la mescola morbida.

A metà gara, l'ordine era: Russell davanti a Hamilton, Sainz, Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Logan Sargeant, Alex Albon, Sergio Pérez, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Lawson, Guanyu Zhou e Oscar Piastri.

Verstappen ha frenato alla prima curva nel tentativo di fare un giro più veloce ed è stato consigliato dal suo team di abbandonare il tentativo e di rientrare ai box, cosa che il leader del campionato mondiale ha fatto. Un errore al rientro ai box è stato commesso dal veterano Bottas, che ha scelto la strada sbagliata all'ingresso della corsia dei box ed è stato ammonito per questo.

Mentre la maggior parte dei piloti attendeva gli ultimi minuti della sessione per completare le simulazioni di qualifica, Russell ha fatto segnare un nuovo miglior tempo. Il suo tempo di 1:32.364 min è stato significativamente più veloce, ma è stato rapidamente superato da Norris, che ha percorso i 4,940 km 61 millesimi più velocemente. Gli spettatori del Marina Bay Street Circuit hanno assistito anche a degli scivoloni nei minuti finali, con Albon che ha dovuto prendere l'uscita d'emergenza alla curva 14.

Sainz non è rimasto indifferente e ha preso il comando con un tempo di 1:32.065 min, mentre il suo compagno di squadra si è dovuto accontentare della posizione 3 per il momento. Le cose non sono andate altrettanto bene per Verstappen, che si è ripetutamente lamentato del cambio in fase di scalata. "Non posso guidare così", si è lamentato il 47 volte vincitore di un GP via radio.

L'olandese è riuscito comunque a migliorare e a ridurre il distacco dal miglior tempo di Sainz a poco meno di tre decimi, sufficienti per il quarto posto. Dopo la sessione, ha spiegato via radio: "È diventato un po' più fluido, ma è ancora lontano da come dovrebbe essere. E il problema non è solo in scalata, ma anche in salita".

3° prova, Singapore

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:32.065 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, +0,069 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,238

04 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.313

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.316

06 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.470

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.665

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.719

09 Nico Hülkenberg (D), Haas, +0.831

10° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.880

11° Kevin Magnussen (DK), Haas, +0.905

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +0.914

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.986

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.061

15° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.286

16° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.292

17° Alex Albon (T), Williams, +1.305

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.475

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.572

20 - Logan Sargeant (USA), Williams, +1.643